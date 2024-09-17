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Унаслідок ворожих ударів знеструмлені Суми і частина Сумської та Чернігівської областей

В Укренерго очікують відновлення живлення до вечора. 

Унаслідок ворожих ударів знеструмлені Суми і частина Сумської та Чернігівської областей
Фото: cherkasyoblenergo.com

Цієї ночі російська армія атакувала об'єкти енергетику в Сумській області. Унаслідок цього станом на ранок знеструмлені були місто Суми і частина Сумської та Чернігівської областей, повідомили в Укренерго.

Енергетики працюють над відновленням. Очікується, що живлення полагодять до вечора.

Також через бойові дії є знеструмлення в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Через негоду знеструмлені понад 50 населених пунктів, переважно в Хмельницькій області. Є також технічні знеструмлення в Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Фото: Укренерго

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Тому сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні.  

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