Унаслідок ворожих ударів знеструмлені Суми і частина Сумської та Чернігівської областей

Цієї ночі російська армія атакувала об'єкти енергетику в Сумській області. Унаслідок цього станом на ранок знеструмлені були місто Суми і частина Сумської та Чернігівської областей, повідомили в Укренерго.

Енергетики працюють над відновленням. Очікується, що живлення полагодять до вечора.

Також через бойові дії є знеструмлення в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Через негоду знеструмлені понад 50 населених пунктів, переважно в Хмельницькій області. Є також технічні знеструмлення в Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Фото: Укренерго

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Тому сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні.