Генсек НАТО утримався від критики Туреччини за зближення із БРІКС

Марк Рютте вважає, що загравання з Москвою не заважають відданості Анкари Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував участь Туреччини у саміті контрольованої Росією організації БРІКС.

Як передає "Європейська правда", новоспечений очільник Альянсу не вважає, що контакти Анкари з Москвою якимось чином впливають на відданість турецької влади військовому блоку.

На думку Рютте, нормальною є ситуація, коли у демократичній групі з 32 країн виникають дебати. При цьому генсек визнає суверенне право Туреччини співпрацювати з іншими державами, включно з тими, що належать до БРІКС.

У НАТО вважають Туреччину, як стверджує Рютте, "дуже цінним союзником з одними з найкраще оснащених збройних сил". Так само посадовець переконаний, що "НАТО дуже популярне в Туреччині".