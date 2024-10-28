У США McDonald`s повернув у продаж бургери, якими того тижня отруїлися люди

Мережа стверджує, що причина – не в м'ясі. Підозра була щодо цибулі – її вилучили з ланцюга постачання.

Мережа швидкого харчування McDonald`s повернула у продаж американських ресторанів бургер Quarter Pounder після того, як минулого тижня ними отруїлися декілька людей, одна з яких – смертельно. У мережі повідомили, що зразки яловичини з котлет перевірив Департамент сільського господарства Колорадо, і бактерії кишкової палички там не знайшли, пише BBC.

Керівник ланцюга поставок у Північній Америці Сезар Піна повідомив, що, імовірно, причина отруєння полягає в певному інгредієнті і лише в певній місцевості. Тож у McDonald`s упевнені, що будь-який продукт, що був заражений, вже вилучений з ланцюжка постачання.

Раніше Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США виділило нарізану цибулю в Quarter Pounders як ще одне потенційне джерело спалаху.

У McDonald's заявили, що більше не працюватимуть з постачальником цибулі та що вони виключили її зі свого ланцюжка поставок.

"900 ресторанів, які раніше отримували нарізану цибулю з заводу Taylor Farms у Колорадо-Спрінгс, відновлять продаж Quarter Pounders без нарізаної цибулі", – повідомили в McDonald's.

Проти компанії вже подали позови деякі постраждалі.