Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом

Президент візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведе двосторонні переговори з його учасниками.

Президент Володимир Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

Про це він повідомив у Telegram.

"Вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Зустрінуся з пані Президентом і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради", - написав Зеленський.

"Говоритимемо про підтримку Плану перемоги та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що країни Північної Європи – принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших наших багатосторонніх форматів.

"Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", - додав він.

Північна рада є міжпарламентською організацією, яка складається з п’яти країн Північної Європи (Данії, Ісландії, Фінляндії, Норвегії та Швеції) і трьох автономних територій Північного регіону: Ааландських островів, Фарерських островів і Гренландії.

Раду заснували у 1952 році. Вона збирається двічі на рік на тематичну сесію у квітні та на чергову сесію на початку листопада. Головування в Раді щороку чергується між п’ятьма скандинавськими країнами, а чергова сесія проводиться в країні, яка головує.