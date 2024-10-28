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Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом

Президент візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведе двосторонні переговори з його учасниками.

Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом. 

Про це він повідомив у Telegram.

"Вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Зустрінуся з пані Президентом і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради", - написав Зеленський.

"Говоритимемо про підтримку Плану перемоги та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що країни Північної Європи – принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. 

"Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", - додав він.

  • Північна рада є міжпарламентською організацією, яка складається з п’яти країн Північної Європи (Данії, Ісландії, Фінляндії, Норвегії та Швеції) і трьох автономних територій Північного регіону: Ааландських островів, Фарерських островів і Гренландії.
  • Раду заснували у 1952 році. Вона збирається двічі на рік на тематичну сесію у квітні та на чергову сесію на початку листопада. Головування в Раді щороку чергується між п’ятьма скандинавськими країнами, а чергова сесія проводиться в країні, яка головує.
  • В останні роки Північна Рада виступила з кількома ініціативами на підтримку України. 
  • У центрі уваги весняної тематичної сесії Північної ради у 2022 році було "Як країни Північної Європи можуть допомогти Україні", і разом з Балтійською асамблеєю того ж року відбулося спільне засідання для обговорення впливу війни Росії на Україну. Підтримка України також обговорювалася на сесіях Північної ради у 2022 та 2023.
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