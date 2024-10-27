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Окупанти шантажем змушують українців на ТОТ отримувати російські паспорти

Окупаційні адміністраціїї погрожують жителям ТОТ України скасуванням соціального захисту.

Окупанти шантажем змушують українців на ТОТ отримувати російські паспорти
Фото: Центр нацспротиву

Окупаційні адміністраціїї на ТОТ погрожують скасувати соціальний захист украхнцям, які не отримали російський паспорт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

"З 1 січня 2025 року мешканці тимчасово окупованих територій України без російського паспорта втратять будь які права та можливості, сьогодні наповнюють увесь кремлівський інформаційний простір. Дійшло до залякування найбільш соціально незахищених верств населення, яке опинилося в російській окупації", — пишуть у спротиві.

Так, інсулінозалежні люди не зможуть отримати життєво необхідний препарат без російського паспорта. У спротиві додають, що зважаючи на відсутність медикаментів у цивільних аптеках, ця категорія хворих стає попросту приреченою.

"До кінця 2024 року кремль має намір "паспортизувати" все місцеве населення віком від 14 років на тимчасово окупованих територіях України. Через провал місцевих гауляйтерів та колаборантів у цій "роботі", ворог вдався до реальних погроз", — додають у спротиві.

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