У Селидовому на Донеччині росіяни розстріляли авто з цивільними та вбили ще двох жінок

За фактами вбивства окупантами жителів Селидового та розстрілу цивільного автомобіля розпочато розслідування.

У місті Селидове Донецької області російські окупанти розстріляли цивільне авто з мирними жителями. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, 27 жовтня у декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у м. Селидове.

"На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з яких поранено", — додають у відомстві.

На місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року.

Також відомо, що ворог розстріляв у місті ще двох жінок.

"В районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто вказані вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій противником", — ідеться у повідомленні прокуратури.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.