Головне за ніч та ранок неділі, 27 жовтня: атака на Київ, удари по Сумщині, понад 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 174 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 27 жовтня російська армія атакувала Київ дронами-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва близько десяти "Шахедів".

"Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста", — ідеться у повідомленні КМВА.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 3,5 години. За даними оперативного зведення, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

У ніч на 27 жовтня РФ атакувала Україну 80-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині", — ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

32 російських безпілотника локаційно втрачено, ще один полетів у напрямку Білорусі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 174 боєзіткнення.

Складною ситуація залишається на Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках.

Триває операція в Курській області. Авіація росіян продовжує бомбардувати свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 30 авіударів 45 КАБами по власній території.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1440 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 689 040 своїх військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 27 жовня російська армія атакувала з безпілотника об'єкти критичної інфраструктури Сумської області, повідомила Сумська ОВА.

"Сьогодні, 27 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед"", — ідеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Уламки шахеда пошкодили об'єкт інфраструктури і на Черкащині.

У неділю, 27 жовтня, у Болгарії проходять парламентські вибори, у яких візьмуть участь 19 партій, дев'ять коаліцій та один незалежний кандидат, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарські ЗМІ.

Ці дострокові вибори, організовані другим тимчасовим урядом Дімітара Главчева, якого призначив президент Румен Радев за новими конституційними правилами, відбуваються відповідно до нещодавніх поправок до виборчого законодавства країни.

Болгарія не може обрати довготривалий уряд із 2020 року, після протестів проти корупції, які призвели до розпаду коаліції, очолюваної правоцентристською партією ГЄРБ.

Згідно опитування, партія ГЄРБ лідирує із 26,1% голосів, за нею йдуть Реформістська ПП ("Ми продовжуємо зміни") і ультранаціоналістична, проросійська партія "Відродження" із 16,2% і 14,9% голосами відповідно.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!