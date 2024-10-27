У Черкаській області уламки "Шахеда" пошкодили об'єкт інфраструктури

Вночі 27 жовтня РФ атакувала дронами Черкаську область. Уламки збитого "Шахеда" впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині.

Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили 3 "Шахеди". Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, ніхто не постраждав.

У ніч на 27 жовня російська армія завдала авіаудару з безпілотника об'єкти критичної інфраструктури Сумської області.