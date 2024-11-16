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Ізраїль призве до армії 7 тисяч ультраортодоксальних сповідувачів юдаїзму

Новий міністр оборони схвалив рішення свого попередника на посаді.

Ізраїль призве до армії 7 тисяч ультраортодоксальних сповідувачів юдаїзму
Ультраортодокси протестують проти призову
Фото: The Times of Israel

7 тисяч ультраортодоксальних сповідувачів юдейської віри в Ізраїлі отримають повістки для проходження служби в армії оборони країни та участі у війні проти ХАМАСу.

Як пише видання The Times of Israel, відповідне рішення у п'ятницю затвердив новий міністр оборони держави Ісраель Кац. Проте відповідна ініціатива належить ще його поперединку Йоаву Галланту, який був звільнений з уряду.

Міністр запевняє, що в армії для ультраортодоксів будуть створені умови, які дозволять їм одночасно виконувати службові обов'язки та дотримуватися способу життя, який відповідає їхнім релігійним переконанням. 

Питання мобілізації ультраортодоксальних юдеїв завжди викликало суперечки в ізраїльському суспільстві. Нинішнє рішення викликало обурення партнерів керівної партії Біньяміна Нетаньягу з коаліції - політичної сили "Об'єднаний юдаїзм Тори". 

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