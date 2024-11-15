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Канцлер Австрії про відключення газопостачання Росією: ми не будемо поставлені на коліна Путіним

Австрійські газосховища заповнені на 93%, в них газу більше, ніж треба на рік.

Канцлер Австрії про відключення газопостачання Росією: ми не будемо поставлені на коліна Путіним
Карл Негаммер
Фото: trend

Австрія зараз вже має у своїх газосховищах більше річного обсягу споживання, отже за опалювальний сезон можна бути спокійним.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, повідомляє Укрінформ.

"Ми готувалися до такого розвитку подій, завжди виходячи з того, що Республіку Австрія не можна шантажувати, що вас, як австрійських споживачів, не можна шантажувати. Іншими словами, я можу пообіцяти вам, що ніхто в Австрії не замерзне через дефіцит газу і що жодна квартира в Австрії не залишиться холодною", - звернувся канцлер до громадян.

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Він наголосив, що австрійські газосховища заповнені на 93%, там знаходиться 94,5 ТВт-год газу, в той час як річна потреба для усієї Австрії в 2023 році становила 75,6 ТВт-год. Плюс стратегічний запас газу складає 20 ТВт-год.

“Нас ніхто не буде шантажувати, навіть російський президент. Ми не будемо поставлені на коліна путінським урядом, самим Путіним", - сказав Негаммер.

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