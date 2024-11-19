Wall Street Journal: Ізраїль виявив у ліванської "Хезболли" велику кількість сучасної російської зброї

Ізраїль під час наземної операції в південному Лівані виявив велику кількість запасів російської зброї, пише Wall Street Journal. Це підтверджує його давні підозри щодо посилення бойової спроможності "Хезболли" за допомогою сучасного російського озброєння.

За даними сирійських і арабських посадовців, частина зброї, зокрема протитанкові ракети, виготовлені в 2020 році, були відправлені в Ліван в останні роки з російських складів у сусідній Сирії. Військові лідери Ізраїлю раніше знали, що "Хезболла" має деяку зброю російського і радянського виробництва, але через відсутність доступу до південного Лівану вони не могли провести повну оцінку.

Зброя, яку ізраїльські війська знаходять зараз, є новішою і досконалішою. За оцінкою військових аналітиків, вона значно зміцнила здатність "Хезболли" чинити опір. Протитанкові ракети стали одним із найефективніших видів зброї в арсеналі "Хезболли".

Офіс прем'єра Ізраїлю відмовилися від коментарів, а Росія та Сирія проігнорували запит.

За даними газети, "Хезболла" має полегшений доступ до російський запасів у Сирії і її представники використовували цей шлях постачання щоразу, коли їм потрібно було більше ракет. Журналісти не змогли визначити, як часто "Хезболла" отримувала зброю таким чином. Традиційно велика частка зброї "Хезболли" надходила з Ірану, її основного спонсора, і була іранського виробництва.