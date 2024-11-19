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Wall Street Journal: Ізраїль виявив у ліванської "Хезболли" велику кількість сучасної російської зброї

Йомвірно, бойовики отримують її із Сирії, де Росія зберігає певні запаси. 

Wall Street Journal: Ізраїль виявив у ліванської "Хезболли" велику кількість сучасної російської зброї
Фото: cfr.org

Ізраїль під час наземної операції в південному Лівані виявив велику кількість запасів російської зброї, пише Wall Street Journal. Це підтверджує його давні підозри щодо посилення бойової спроможності "Хезболли" за допомогою сучасного російського озброєння. 

За даними сирійських і арабських посадовців, частина зброї, зокрема протитанкові ракети, виготовлені в 2020 році, були відправлені в Ліван в останні роки з російських складів у сусідній Сирії. Військові лідери Ізраїлю раніше знали, що "Хезболла" має деяку зброю російського і радянського виробництва, але через відсутність доступу до південного Лівану вони не могли провести повну оцінку. 

Зброя, яку ізраїльські війська знаходять зараз, є новішою і досконалішою. За оцінкою військових аналітиків, вона значно зміцнила здатність "Хезболли" чинити опір. Протитанкові ракети стали одним із найефективніших видів зброї в арсеналі "Хезболли". 

Офіс прем'єра Ізраїлю відмовилися від коментарів, а Росія та Сирія проігнорували запит. 

За даними газети, "Хезболла" має полегшений доступ до російський запасів у Сирії і її представники використовували цей шлях постачання щоразу, коли їм потрібно було більше ракет. Журналісти не змогли визначити, як часто "Хезболла" отримувала зброю таким чином. Традиційно велика частка зброї "Хезболли" надходила з Ірану, її основного спонсора, і була іранського виробництва.

  • Активні бої між Ізраїлем і "Хезболлою" почалися на тлі війни ізраїльтян і терористів ХАМАС, які напали на них у жовтні 2023-го. ЦАХАЛ продовжує бити по об'єктах "Хезболли" в Лівані, зокрема в столиці. 
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