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Удари Туреччини по Сирії перерізали доступ до води одному мільйону людей

Повітряні атаки тривали з 2019 по січень 2024. 

Туреччина у період з жовтня 2019 до січня 2024 завдала понад 100 ударів по північному сході Сирії, внаслідок чого доступ до води втратили понад мільйон людей. Про це пише BBC

Ці повітряні атаки посилили гуманітарну кризу в регіоні та наслідки чотирирічної посухи. Води не вистачало і раніше, але ще більше ситуацію погіршили удари по електроінфраструктурі, які призупинили подачу енергії на головну водопровідну станцію в регіоні Алук. 

Туреччина заявляла, що її цілями є "джерела доходів та можливостей" курдських сепаратистських груп. 

Більше мільйона людей у провінції Хассаке, які колись отримували воду з Алука, тепер покладаються на доставку води, що подається з відстані приблизно 20 км. Щодня цистернами здійснюються сотні доставок, причому водний комітет надає перевагу школам, дитячим будинкам, лікарням і тим, хто найбільше потребує. На всіх доставки не вистачає. 

У період з жовтня 2023 по січень 2024 були зруйновані електропередавальні станції в трьох районах: Амуда, Камішли та Дарбасія, а також головна електростанція регіону Свадія.

Знеструмлення в Сирії на супутникових фото
Фото: BBC
Знеструмлення в Сирії на супутникових фото

BBC підтвердила шкоду, використовуючи супутникові знімки, відео очевидців, новини та відвідування місць.

Супутникові знімки нічних вогнів до та після атак у січні 2024 року свідчать про повсюдне відключення електроенергії. "18 січня... в регіоні очевидний значний збій електроенергії", – сказав науковець НАСА Ранджай Шреста, який перевірив зображення.

Туреччина каже, що атакувала об'єкти Робітничої партії Курдистану. 

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