НСЗУ розказала, які середні зарплати в лікарів та керівників онкоцентрів: може бути й поза 170 000 грн

В той час, як онкопацієнти досі вимушені платити з власних кишень на безоплатні операції, обстеження та ліки , на рахунках онкоцентрів загалом стабільно залишається близько 2 млрд грн.

Про це під час презентації резулатів дослідження меддопомоги для онкопацієнтів повідомила голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

“Це зразу розвіювання міфу, що коштів не вистачає і що держава не покриває”, – каже Гусак. За її словами, на зустрічах з керівниками онкоцентрів у них немає аргументів, чому пацієнти досі мають платити за гарантоване державою лікування:“Єдині аргументи можуть лишатися з поставками ліків, які централізовано закуплені, але й тут ми посилюємо контроль. Більшість керівників зводить пояснення до особистого бачення окремих лікарів. Це дитяча позиція, бо керівник на те і є керівником, щоб працювати з лікарями і щоб вони змінювали свою поведінку, оновлювали мізки, чи треба при такому фінансуванні по-хамськи відноситися і вимагати кошти від пацієнтів і продавати ліки”.

При цьому найкращі середні зарплати як в керівників, так і в лікарів, серед усіх медзакладів саме в онкоцентрів.

“Середня зарплата лікаря в Київському обласному онкоцентрі 60 000 грн. Львівському – 60 000. Закарпатському – 58 000. Середня зарплата керівника онкоцентру вже далеко за 60 000. Закарпатський протипухлинний центр – 173 000 грн зарплата, Рівненський – 135 000, Одеський – 133 000 грн щомісячна зарплата”, – озвучила Гусак.

Вона також додала, що скарг від пацієнтів по онкоцентрах досі небагато. Є страх, що скарга позначиться на якості лікування.

Голова НСЗУ заявила, що в електронну систему охорони здоров’я вводитимуть обладнання, яке є в країні. Це дозволить системно відстежувати, що реально відбувається з завантаженістю дороговартісного обладнання. Черги на коштовні обстеження – одна з найбільших маніпуляцій онкоцентрів.

В проєкті вимог на 2025 рік для онкоцентрів внесли, що в них має бути сайт із зручним записом для пацієнтів на конкретну діагностику. Ймовірно, буде електронна черга на таку коштовну діагностику, аби унеможливлювати маніпуляції, що безоплатних послуг нібито бракує.

Також НСЗУ може розривати договори з активними порушниками прав пацієнтів.

“За скаргами по вимаганнях виписуємо повідомлення про порушення умов договору. Ми їх накопичуємо, аналізуємо, вони будуть прозоро виставлені на сайті НСЗУ. Здебільшого, онкоцентр один на область. Нас питають часто: якщо заберемо договір звідти за порушення, чи не лишимо людей без допомоги? Ми цього не боїмося, бо розуміємо доступність послуг. Завдяки реформі ми зруйнували монополію на наданання такого лікування, в багатьох регіонах є хороші надавачі-конкуренти, які можуть його забезпечити. Після запуску моніторингу по онкології, зараз колеги працюють, ми зокрема за результатами моніторингу будемо розглядати питання зупинки догворів. Онкоцентри попереджені. Їх це чекає, якщо вони не змінять поведінку”, – додала Гусак.