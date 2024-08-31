У проєкті з безоплатного зубопротезування та зуболікування захисників України братимуть участь сотні профільних закладів

Ініціатива щодо безоплатного зубопротезування та зуболікування окремих категорій захисників України набуває поширення.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури з посиланням на дані Національної служби здоров’я України (НСЗУ).
З 1 вересня безоплатне зубопротезування та зуболікування окремих категорій захисників України надаватимуть 106 профільних закладів за пакетом “Зубопротезування”.
Крім того, 256 профільних закладів братимуть у ньому участь за пакетом “Зуболікування”.
Пілотний проєкт щодо безоплатного зубопротезування та зуболікування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, стартував у квітні поточного року.
В його рамках отримати безоплатні послуги із планової стоматологічної допомоги можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.