Цей пілотний проєкт стартував у квітні 2024 року.

У проєкті з безоплатного зубопротезування та зуболікування захисників України братимуть участь сотні профільних закладів (ілюстр

Ініціатива щодо безоплатного зубопротезування та зуболікування окремих категорій захисників України набуває поширення.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури з посиланням на дані Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

З 1 вересня безоплатне зубопротезування та зуболікування окремих категорій захисників України надаватимуть 106 профільних закладів за пакетом “Зубопротезування”.

Крім того, 256 профільних закладів братимуть у ньому участь за пакетом “Зуболікування”.

Пілотний проєкт щодо безоплатного зубопротезування та зуболікування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, стартував у квітні поточного року.

В його рамках отримати безоплатні послуги із планової стоматологічної допомоги можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.