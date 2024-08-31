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У проєкті з безоплатного зубопротезування та зуболікування захисників України братимуть участь сотні профільних закладів

Цей пілотний проєкт стартував у квітні 2024 року. 

У проєкті з безоплатного зубопротезування та зуболікування захисників України братимуть участь сотні профільних закладів
У проєкті з безоплатного зубопротезування та зуболікування захисників України братимуть участь сотні профільних закладів (ілюстр
Фото: zhzh.info

Ініціатива щодо безоплатного зубопротезування та зуболікування окремих категорій захисників України набуває поширення.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури з посиланням на дані Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

З 1 вересня безоплатне зубопротезування та зуболікування окремих категорій захисників України надаватимуть 106 профільних закладів за пакетом “Зубопротезування”. 

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Крім того, 256 профільних закладів братимуть у ньому участь за пакетом “Зуболікування”.

Пілотний проєкт щодо безоплатного зубопротезування та зуболікування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, стартував у квітні поточного року. 

В його рамках отримати безоплатні послуги із планової стоматологічної допомоги можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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