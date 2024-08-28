Ремонт корпусу Охматдиту спробують провести так, щоб не виселяти пацієнтів – в.о. гендиректора

Про це, відповідаючи на запитання LB.ua під час брифінгу для журналістів, сказав в.о. гендиректора лікарні Олександр Урін.
«Це не доречно. Ми сподіваємось, що зможемо якось «відрізати» ці блоки, які будуть ремонтуватися, і продовжувати лікувати пацієнтів тут. Бо це міф, що хтось з нас може працювати десь окремо від команди Охматдиту, бо ми єдина мультидисциплінарна команда, яка може допомагати дітям тільки разом», – сказав Урін, який до оцього очолював відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Охматдиту. Саме в цей так званий токсикологічний корпус було пряме влучання російської ракети.
- Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Відновлення "Охматдиту"
- Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.
- Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика.
- Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали.
- Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Глава МОЗ Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривеньна державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".
- 16 серпня гендиректор лікарні Володимир Жовнір звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.
- У фонді заявили, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.
- Міністр Ляшко тоді повідомив, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.
- Перевірки тривають. А в Охматдиті зібрати незалежну наглядову Раду з відновлення, яка контролюватиме прозорість відбудови лікарні.
- Уже почали оцінку пошкоджень корпусу, яку обіцяють завершити на початку вересня. Після цього буде державна оцінка дефектного акту і оголошення тендеру на ремонт.