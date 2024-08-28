Ремонт корпусу Охматдиту спробують провести так, щоб не виселяти пацієнтів – в.о. гендиректора

Про це, відповідаючи на запитання LB.ua під час брифінгу для журналістів, сказав в.о. гендиректора лікарні Олександр Урін.

«Це не доречно. Ми сподіваємось, що зможемо якось «відрізати» ці блоки, які будуть ремонтуватися, і продовжувати лікувати пацієнтів тут. Бо це міф, що хтось з нас може працювати десь окремо від команди Охматдиту, бо ми єдина мультидисциплінарна команда, яка може допомагати дітям тільки разом», – сказав Урін, який до оцього очолював відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Охматдиту. Саме в цей так званий токсикологічний корпус було пряме влучання російської ракети.

Відновлення "Охматдиту"