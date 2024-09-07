В окремих пробах води з відкритих водних джерел міста спостерігається незначне перевищення деяких показників, характерне для даного часу.

У відібраних в контрольних точках централізованого водопостачання Києва пробах води перевищення за низкою показників не виявлено

Станом на 6 вересня у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання Києва не виявлено перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками.

Про це повідомляє Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб.

“Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб регулярно проводить посилений моніторинг водних ресурсів столиці. В окремих пробах води з відкритих водних джерел міста спостерігається незначне перевищення деяких показників, характерне для даного часу, що є типовим у проекції минулих років”, - зазначив генеральний директор Київського міського ЦКПХ Сергій Чумак.

Він запевнив, що ситуацію, пов’язану із забрудненням річок Сейм та Десна, тримають на особливому контролі. Втім, зараз в ЦКПХ не очікують ризиків негативного розвитку подій та погіршення якості питної води в Києві.

Постійна комісія з питань ТЕБ та НС КМДА, де було розглянуто питання “Про реагування на ситуацію, пов’язану із забрудненням річок Сейм та Десна”, прийняла рішення щодо подальшого моніторингу якості води та інформування населення.