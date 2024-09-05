На Донеччині за пів року кількість звернень по невідкладну меддопомогу збільшилася на 30%.

Фото: Олександр Глядєлов/ «Лікарі без кордонів» (MSF)

У період із січня по липень 2024 р. автівки швидкої медичної допомоги організації «Лікарі без кордонів» (MSF) доправили до медзакладів України на подальше лікування понад 8000 пацієнтів із лікарень поблизу лінії фронту. Найбільше фіксують транспортування пацієнтів з опіками, вибуховими та іншими травми, пов’язаними з бойовими діями, повідомили LB.ua в організації.

Це на 30% більше, ніж за останні шість місяців 2023 року, констатують “Лікарі без кордонів”.

17 машин швидкої допомоги «Лікарів без кордонів» транспортують пацієнтів, реагуючи на запити від закладів Міністерства охорони здоров’я. Медичні команди перевозять поранених з лікарень біля лінії фронту на Донеччині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Харківщині до медичних установ, які менш перевантажені або краще оснащені для лікування.

Понад 15% пацієнтів, яких транспортували цього року, вимагали спеціального перевезення реанімобілями. З них 38 були дітьми, наймолодшому – лише три дні.

Фото: Олександр Глядєлов/ «Лікарі без кордонів» (MSF)

«Нам потрібні машини швидкої допомоги для транспортування пацієнтів із важкими травмами, такими як черепно-мозкові, опіки, множинні переломи, пошкодження внутрішніх органів. Їм потрібне таке обладнання, як апарати штучної вентиляції легень і кисень, — каже заступник медичного координатора «Лікарів без кордонів» в Україні Максим Жаріков. – Шістдесят відсотків пацієнтів, яких ми транспортуємо, мають поранення, пов’язані з війною, такі як поранення голови, тулуба та кінцівок, поранення м’яких тканин і масивні крововиливи».

6 серпня команда «Лікарів без кордонів» на сході транспортувала 45-річного чоловіка, який отримав опіки 90 відсотків тіла, включаючи внутрішні органи, внаслідок обстрілу. Такі пацієнти потребують спеціалізованої медичної допомоги, яка часто доступна лише в лікарнях далеко від бойових дій.

Фото: Олександр Глядєлов/ «Лікарі без кордонів» (MSF)

Фото: Олександр Глядєлов/ «Лікарі без кордонів» (MSF)

Особливо гострою постає потреба в медичному транспортуванні автомобілями швидкої допомоги під час потужних ракетних обстрілів, коли до лікарень масово надходять поранені. «Ми шоковані руйнівними наслідками атак, які повторюються, у тому числі на житлові райони. Нещодавній обстріл у Костянтинівці на Донеччині 9 серпня призвів до загибелі 14 осіб і понад 40 людей отримали поранення. Наші лікарі допомагали у лікарні, і двох важкопоранених пацієнтів перевезли до Дніпра», – говорить Крістофер Стоукс, головний координатор з надзвичайних ситуацій «Лікарів без кордонів» в Україні.

«Зважаючи на постійні звернення пацієнтів із травмами, які потребують транспортування, бригади швидкої допомоги «Лікарів без кордонів» забезпечують переведення пацієнтів до лікарень, де вони можуть отримати необхідну спеціалізовану допомогу. Але оскільки все більше медичних закладів руйнується, пошкоджується або закривається, а подібні атаки тривають, тиск на лікарні, що залишилися, лише зростатиме, залишаючи все більше людей без доступу до необхідної їм медичної допомоги», – зазначив Стоукс.

Фото: Олександр Глядєлов/ «Лікарі без кордонів» (MSF)

Фото: Олександр Глядєлов/ «Лікарі без кордонів» (MSF)

Фото: Олександр Глядєлов/ «Лікарі без кордонів» (MSF)

Нагадаємо, «Лікарі без кордонів» керують проєктом швидкої допомоги з квітня 2022 року. Наразі організація має 17 машин, п’ять із них оснащені медичною апаратурою інтенсивної терапії, та три автомобілі, здатні перевозити до семи пацієнтів одночасно. Карети швидкої допомоги стратегічно базуються в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській та інших областях, охоплюючи всю Україну відповідно до запитів МОЗ.

Автівки швидкої допомоги долають до 120 000 км щомісяця. Серед перевезених 136 дітей, 38 з них потребували реанімації. Наймолодшому пацієнту було три дні, а найстаршому – 98.

«Лікарі без кордонів» (MSF) почали працювати в Україні в 1999 році.