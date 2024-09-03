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Мітингарі у Севільї вимагають від влади протидії лихоманці Західного Нілу

Минуле літо для іспанської провінції було одним з найгірших за кількістю зафіксованих випадків. 

Мітингарі у Севільї вимагають від влади протидії лихоманці Західного Нілу
Протести у Севільї
Фото: BBC

В іспанській провінції Севілья місцеві жителі вийшли на протести через спалах захворюваності лихоманкою Західного Нілу. Мітингарі вважають, що влада не доклала достатньо зусиль для боротьби із хворобою.

Як пише BBC, цього літа у Севільї лихоманку підхопила 61 особа, 5 випадків виявилися летальними. Це найгірший показник за винятком одного року - у 2020-ому смертей було 8. 

Переносниками вірусу слугують москіти. Люди із сільської місцевості вважають, що чиновники не організували належним чином обробку рисових полів від комах, через що ті мали можливість заражати людей.

Влада автономної спільноти Андалусія закликала громадян не вчиняти безладу та пообіцяла підвищити рівень взаємодії з місцевими радами для протидії хворобі.

Зазвичай лише 20% людей, які інфікуються вірусом лихоманки, мають виражені ознаки захворювання. Смертельними є менше 5% випадків, у зоні ризику перебувають люди похилого віку.

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