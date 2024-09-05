У війну майслінги стали ще потрібнішими мамам і новонародженим, зокрема передчасно: хто і де може отримати їх безкоштовно

Майслінг — рятівний круг для мами й дитини
«Я ношу дитину лише в слінгу, бо так можу швидко спуститися в укриття лікарні, швидко дійти до метро, узяти обох старших синів за руки... Слінг-шарф слугує і ковдрою малечі в потязі, і гарантом, що моя дитина в безпеці біля мене», — розповідає сертифікована слінгоконсультантка ГО «Всеукраїнська асоціація слінгоносіння», адвокатка, багатодітна мама Альона Ковріга.
Її асоціація стала партнером проєкту KMC for Ukraine (Метод кенгуру для України) разом з Асоціацією неонатологів України, який фінансує проєкт Rotary Fellowship of Healthcare Professionals.
За ним, з осені 2023 року до відділень новонароджених і перинатальних закладів по всій Україні, особливо в регіони, де тривають активні бойові дії та де перебувають тимчасово переселені українці, передають безкоштовні майслінги. Уже відшили 11 000, шиють ще 2 000, загалом планують віддати 20 000 слінгів.
Завдяки цьому згадана на початку тексту Марина безкоштовно отримала майслінг у столичному перинатальному центрі.
«Слінгів раніше в нас не було, — каже меддиректор з педіатрії та неонатології Волинського обласного перинатального центру Микола Гнатів. — Але ми ніколи не думали, що будемо використовувати їх не тільки для виходжування немовлят, а й щоб рятувати їх, як доводиться зараз під час повітряних тривог: мами зносять дітей у майслінгах до бомбосховища».
Майслінги для здоров’я
Слінги допомагають налагодити контакт між мамою і дитиною та налаштувати грудне вигодовування, каже президентка Асоціації неонатологів України, професорка Тетяна Знаменська.
А також є важливим елементом виходжування передчасно народжених дітей. Під час повномасштабної війни це особливо важливо, оскільки вона підвищує рівень стресу у вагітних жінок, через що більшає передчасних пологів порівняно з довоєнним періодом.
Це підкреслює важливість методу кенгуру — контакт шкіра до шкіри: батьки лежать на кріслі з дитинкою на грудях, голий малюк вкритий лише ковдрою. Його використовують неонатальні відділення в усьому світі як золотий стандарт виходжування передчасно народжених, рекомендований ВООЗ.
У кризових ситуаціях (евакуація, спуск в укриття тощо) найоптимальніше проводити кенгуріння в слінгу. Він допомагає підтримувати правильне положення голови й шиї дитини, прилягає до тіла дитини й мами, створює для малюка знайоме відчуття скутості, як у матці, огортає все тіло дитини, краще зберігає тепло, дозволяє мамі вільно рухатися, а в разі потреби безпечно переїхати в інше відділення або медзаклад. І момент виписки настає швидше.
Так і батьки менше втомлюються. Окрім доставки майслінгів, фахівці проєкту консультують медичний персонал у пологових, аби той потім учив батьків правильно користуватися слінгами, носити дитину фізіологічно й безпечно.
Батьки матимуть певність, що вони мобільні й швидше дійдуть за потреби в укриття, додає Ковріга.
Майслінги можна отримати безкоштовно в перинатальних і пологових України:
1. КНП «Перинатальний центр м. Київ»;
2. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»;
3. КНП Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня»;
4. КНП «Кіровоградська обласна лікарня»;
5. КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр»;
6. КНП ХОР «Обласний клінічний перинатальний центр»;
7. КНП «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради;
8. Черкаський обласний перинатальний центр;
9. КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради;
10. КНП «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради;
11. КНП «Кіровоградська обласна лікарня» Кіровоградської обласної ради, Перинатальний центр ІІІ рівня;
12. TMO «Лікарня Святого Миколая», м. Львів;
13. КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня»;
14. КНП «Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"»;
15.КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»;
16. КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр»;
17. КНП «Центральна міська лікарня», м. Чернівці;
18. КНП «Лікарня Святого Мартина» Мукачівської міської ради;
19. КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня Кропивницької міської ради»;
20. Хмельницький обласний перинатальний центр КНП «Хмельницька обласна лікарня» ХОР;
21. Перинатального центр КНП «Одеська обласна клінічна лікарня».
Сім’ї, малюки яких вже виросли, можуть передати майслінги у благодійну слінготеку «Від мами до мами», щоб їх отримали наступні діти.