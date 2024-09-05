У війну майслінги стали ще потрібнішими мамам і новонародженим, зокрема передчасно: хто і де може отримати їх безкоштовно

Майслінги дають мамам мобільність, медичні переваги й додаткову безпеку в разі тривог. І їх можна отримати зараз безкоштовно. LB.ua розповідає і пояснює, як це зробити.

Один «шахед» поміж будинків іде низько — на рівні автівок. Це одна з масованих атак ударних БпЛА, Сили оборони України збивають усі 89 запущених Росією безпілотників.

31 липня 2024 року тривога сповіщає про атаку «шахедів» на Київщину. Оскільки дитина вже примотана, Олександра швидко спускається до укриття в сусідній школі.

32-річна багатодітна мама Марина примотує до себе немовля майслінгом у київській квартирі, коли чує — сирена.

Фото: facebook/Eva Dosuzha

Майслінг — рятівний круг для мами й дитини

«Я ношу дитину лише в слінгу, бо так можу швидко спуститися в укриття лікарні, швидко дійти до метро, узяти обох старших синів за руки... Слінг-шарф слугує і ковдрою малечі в потязі, і гарантом, що моя дитина в безпеці біля мене», — розповідає сертифікована слінгоконсультантка ГО «Всеукраїнська асоціація слінгоносіння», адвокатка, багатодітна мама Альона Ковріга.

Її асоціація стала партнером проєкту KMC for Ukraine (Метод кенгуру для України) разом з Асоціацією неонатологів України, який фінансує проєкт Rotary Fellowship of Healthcare Professionals.

За ним, з осені 2023 року до відділень новонароджених і перинатальних закладів по всій Україні, особливо в регіони, де тривають активні бойові дії та де перебувають тимчасово переселені українці, передають безкоштовні майслінги. Уже відшили 11 000, шиють ще 2 000, загалом планують віддати 20 000 слінгів.

Завдяки цьому згадана на початку тексту Марина безкоштовно отримала майслінг у столичному перинатальному центрі.

«Слінгів раніше в нас не було, — каже меддиректор з педіатрії та неонатології Волинського обласного перинатального центру Микола Гнатів. — Але ми ніколи не думали, що будемо використовувати їх не тільки для виходжування немовлят, а й щоб рятувати їх, як доводиться зараз під час повітряних тривог: мами зносять дітей у майслінгах до бомбосховища».

Майслінги для здоров’я

Слінги допомагають налагодити контакт між мамою і дитиною та налаштувати грудне вигодовування, каже президентка Асоціації неонатологів України, професорка Тетяна Знаменська.

А також є важливим елементом виходжування передчасно народжених дітей. Під час повномасштабної війни це особливо важливо, оскільки вона підвищує рівень стресу у вагітних жінок, через що більшає передчасних пологів порівняно з довоєнним періодом.

Це підкреслює важливість методу кенгуру — контакт шкіра до шкіри: батьки лежать на кріслі з дитинкою на грудях, голий малюк вкритий лише ковдрою. Його використовують неонатальні відділення в усьому світі як золотий стандарт виходжування передчасно народжених, рекомендований ВООЗ.

У кризових ситуаціях (евакуація, спуск в укриття тощо) найоптимальніше проводити кенгуріння в слінгу. Він допомагає підтримувати правильне положення голови й шиї дитини, прилягає до тіла дитини й мами, створює для малюка знайоме відчуття скутості, як у матці, огортає все тіло дитини, краще зберігає тепло, дозволяє мамі вільно рухатися, а в разі потреби безпечно переїхати в інше відділення або медзаклад. І момент виписки настає швидше.

Так і батьки менше втомлюються. Окрім доставки майслінгів, фахівці проєкту консультують медичний персонал у пологових, аби той потім учив батьків правильно користуватися слінгами, носити дитину фізіологічно й безпечно.

Батьки матимуть певність, що вони мобільні й швидше дійдуть за потреби в укриття, додає Ковріга.

Фото: Всеукраїнська Асоціація Слінгоносіння КНП КОР 'Київський обласний перинатальний цент'.

Майслінги можна отримати безкоштовно в перинатальних і пологових України:

1. КНП «Перинатальний центр м. Київ»;

2. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»;

3. КНП Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня»;

4. КНП «Кіровоградська обласна лікарня»;

5. КНП Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр»;

6. КНП ХОР «Обласний клінічний перинатальний центр»;

7. КНП «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради;

8. Черкаський обласний перинатальний центр;

9. КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради;

10. КНП «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради;

11. КНП «Кіровоградська обласна лікарня» Кіровоградської обласної ради, Перинатальний центр ІІІ рівня;

12. TMO «Лікарня Святого Миколая», м. Львів;

13. КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня»;

14. КНП «Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"»;

15.КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»;

16. КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр»;

17. КНП «Центральна міська лікарня», м. Чернівці;

18. КНП «Лікарня Святого Мартина» Мукачівської міської ради;

19. КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня Кропивницької міської ради»;

20. Хмельницький обласний перинатальний центр КНП «Хмельницька обласна лікарня» ХОР;

21. Перинатального центр КНП «Одеська обласна клінічна лікарня».

Сім’ї, малюки яких вже виросли, можуть передати майслінги у благодійну слінготеку «Від мами до мами», щоб їх отримали наступні діти.