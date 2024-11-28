ЗМІ: Байден не встигне надіслати Україні всю затверджену Конгресом допомогу

Американське видання The Wall Street Journal стверджує, що адміністрація президента США Джо Байдена не зможе виконати свій план щодо використання усієї затвердженої Конгресом допомоги для України до моменту інавгурації нового глави держави.

За підрахунками журналістів, у Пентагона досі є право передати Києву зброю та техніку на суму 6,5 мільярдів доларів, але проблема полягає у тому, що робити це треба з власних складів та запасів. Міністерство вже досягнуло ліміту у тому, що може надіслати до України без шкоди для власної обороноздатності. Також не сприяють процесу логістичні проблеми.

Щоб встигнути до 20 січня використати усі гроші, потрібно було б надавати щоденні пакети допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів, а на місяць ця сума б сягала майже 3 мільярдів в американській валюті, що практично неможливо. Реальні цифри озвучують у діапазоні 500-750 мільйонів упродовж місяця.

Це означає, що мільярди доларів опиняться в розпорядженні вже нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом. Чи буде новий-старий президент дотримуватися курсу щодо озброєння України, досі залишається великим питанням.