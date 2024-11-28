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188 ракет і дронів випустила вночі та вранці Росія по українській енергетиці

ППО збила 76 крилатих ракет, три авіаційні, 35 БпЛА і ще 62 дрони були локаційно втрачені. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

У ніч на 28 листопада росіяни атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу. Збили 76 крилатих ракет, три керовані ракети і 35 БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

Ворог випустив: 

  • 3 зенітні керовані ракети С-300 із російської Бєлгородської області по Харківській
  • 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл. 
  • 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря
  • 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Станом на 10.30 підтверджено збиття:

  • 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр"
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69
  • 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед ворожих засобів ураження були касетні.

"У кількох областях зафіксовані удари «калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", – сказав він. 

Атака 28 листопада

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. Загалом в області без електропостачання – понад 200 000 абонентів. 

У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. В Одеській поранено трьох. У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці. У Київській області поранені двоє людей.

У Львівській області теж постраждав об'єкт інфраструктури. Без живлення – понад пів мільйона абонентів. 

У Хмельницькій області без світла два райони. 

У Рівненській області без світла – близько 681 населеного пункту. 

В Івано-Франківській області ворог атакував об'єкт інфраструктури. 

Херсон і Житомир – без живлення. 

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