Росіяни атакували в Київській області інфраструктуру, є поранені

На місці удару було загоряння.

У Київській області внаслідок російської атаки поранені двоє людей. Пошкоджено об'єкт інфраструктури: там була пожежа, але її вже ліквідували.

Пошкоджено будівлю і два авто. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Руслан Кравченко.

У потерпілих – легкі ушкодження, вони самостійно звернулися до медиків.

"В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення", – сказав очільник ОВА.

В області тривають екстрені відключення електроенергії за вказівкою Укренерго. Працюють 466 пунктів незламності.

З ночі російська армія, як буквально щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика.

Загроза удару була чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.

Атака 28 листопада

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. Загалом в області без електропостачання – понад 200 000 абонентів.

У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. В Одеській поранено одну людину. У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці.

У Львівській області теж постраждав об'єкт інфраструктури. Без живлення – понад пів мільйона абонентів.

У Хмельницькій області без світла два райони.

У Рівненській області без світла – близько 681 населеного пункту.

В Івано-Франківській області ворог атакував об'єкт інфраструктури.

Херсон і Житомир – без живлення.