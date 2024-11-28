“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
НСЗУ розповіла, де в Києві та області роблять жінкам забагато кесарських розтинів
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Російська армія влаштувала чергову ракетну атаку (оновлено)
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Парламент Британії попередньо погодив закон про заборону куріння
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
У Житомирі затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля відділку поліції. Серед затриманих – неповнолітні
​Як написати правильну історію України
​Як написати правильну історію України
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
У Києві внаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та руйнування
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території. Правда чи маніпуляція?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Аварійні відключення скасовано, починають діяти стабілізаційні, - Укренерго

Споживачі повертаються до графіків погодинних відключень

Аварійні відключення скасовано, починають діяти стабілізаційні, - Укренерго
Фото: EPA/UPG

Аварійні відключення електроенергії скасовано. 

Про це повідомляє Укренерго. 

Наразі всі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень. 

Графік застосування обмежень у кожному регіоні можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках обленерго.

Раніше прогнозували, що аварійні відключення, спричинені черговою ракетною атакою Росії, можуть тривати до 20:00

Атака 28 листопада 

З ночі російська армія, як майже і щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика. Це була вже 11 за рік атака росіян на українську енергетику

Попередню масовану атаку на енергетику російські терористи здійснили 17 листопада – відтоді Україна була змушена повернутися до графіків відключень світла. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies