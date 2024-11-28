Аварійні відключення скасовано, починають діяти стабілізаційні, - Укренерго

Аварійні відключення електроенергії скасовано.



Про це повідомляє Укренерго.

Наразі всі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень.

Графік застосування обмежень у кожному регіоні можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках обленерго.

Раніше прогнозували, що аварійні відключення, спричинені черговою ракетною атакою Росії, можуть тривати до 20:00.

Атака 28 листопада

З ночі російська армія, як майже і щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика. Це була вже 11 за рік атака росіян на українську енергетику.

Попередню масовану атаку на енергетику російські терористи здійснили 17 листопада – відтоді Україна була змушена повернутися до графіків відключень світла.