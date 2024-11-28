Аварійні відключення скасовано, починають діяти стабілізаційні, - Укренерго

Аварійні відключення електроенергії скасовано.
Про це повідомляє Укренерго.
Наразі всі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень.
Графік застосування обмежень у кожному регіоні можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках обленерго.
Раніше прогнозували, що аварійні відключення, спричинені черговою ракетною атакою Росії, можуть тривати до 20:00.
Атака 28 листопада
З ночі російська армія, як майже і щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика. Це була вже 11 за рік атака росіян на українську енергетику.
- У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.
- У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. Загалом в області без електропостачання – понад 200 000 абонентів.
- У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. В Одеській поранено трьох. У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці. У Київській області поранені двоє людей.
- У Львівській області теж постраждав об'єкт інфраструктури. Без живлення – понад пів мільйона абонентів.
- У Хмельницькій області без світла два райони.
- У Рівненській області без світла – близько 681 населеного пункту.
- В Івано-Франківській області ворог атакував об'єкт інфраструктури.
- Херсон і Житомир – без живлення.
Попередню масовану атаку на енергетику російські терористи здійснили 17 листопада – відтоді Україна була змушена повернутися до графіків відключень світла.