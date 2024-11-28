Росія атакувала Прикарпаття. Є пошкодження і відключення електропостачання

Голова Івано-Франківської ОВА сказала, що минулося без поранених.

Російська армія під час масованої ракетної атаки сьогодні вранці вдарила і по Прикарпаттю. В Івано-Франківській області працювали сили ППО. Є пошкодження приватних будинків.

За попередніми даними, минулося без поранених. Про цей повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

"Через ворожу атаку введено аварійні вимкнення світла. На місця виїхали відповідні служби", – повідомила вона.

Російська атака 28 листопада

З ночі російська армія, як буквально щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика.

Загроза удару була чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. Загалом в області без електропостачання – понад 200 000 абонентів.

У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. В Одеській поранено одну людину. У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці.

У Львівській області теж постраждав об'єкт інфраструктури. Без живлення – понад пів мільйона абонентів.

У Хмельницькій області без світла два райони.

У Рівненській області без світла – близько 681 населеного пункту.