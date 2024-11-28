Виклики та реалії найму в державний сектор: що відбувається за лаштунками?

Державний сектор України, як і бізнес, потребує залучення кваліфікованих фахівців, здатних не лише виконувати завдання, але й впроваджувати нові підходи до управління. Проте, як показує досвід, багато державних органів покладаються на особисті зв'язки і нетворк під час пошуку кадрів, що часто не дає можливості знайти найкращих кандидатів. Такий підхід обмежує воронку пошуку.

Фото: Макс Левин

Останні кілька місяців ми працюємо з державними органами, допомагаючи їм знаходити фахівців на керівні посади. Це дало змогу краще зрозуміти виклики, пов’язані з наймом у державному секторі, і побачити, як системний підхід до рекрутингу може покращити якість відбору спеціалістів.

Один із прикладів – процес найму керівника цифрової трансформації (CDTO) для Міністерства економіки. Для цього використовувалась багатоступенева система відбору, яка включала аналіз великої кількості кандидатів, серію співбесід та оцінку за допомогою сучасних інструментів. Від початкового пошуку до фінальної співбесіди минуло 45 днів, і вдалося знайти кандидата, який відповідав усім вимогам. Такий підхід показав, що професійний рекрутинг дозволяє значно розширити коло пошуку порівняно з нетворком.

Ще один приклад – найм продукт-менеджера для іншого державного органу, який тривав 140 днів і залучив понад 800 кандидатів. Після кількох етапів співбесід було обрано одного кандидата.

Проблема рекрутингу в державному секторі полягає не тільки в нестачі кандидатів, але й у браку ресурсів та організованого підходу до пошуку. У багатьох міністерствах немає команд, які спеціалізуються на рекрутингу, тому пошук фахівців часто зводиться до нетворку. Це обмежує можливість знайти найкращих кандидатів на ключові посади.

На відміну від приватного сектору, де рекрутинг зазвичай передбачає ретельний аналіз великої кількості кандидатів, у державних органах цей процес часто обмежується кількома контактами. Як результат, на важливі посади можуть призначати людей, які не мають достатнього досвіду для виконання складних завдань.

Державний сектор потребує дві основні категорії фахівців: потужні менеджери, здатні долати бюрократичні перешкоди та керувати складними проєктами, і операційні керівники, які можуть ефективно керувати командами та забезпечувати виконання стратегічних цілей.

Для вирішення цієї проблеми важливо вдосконалити процес рекрутингу в державному секторі, запровадивши сучасні підходи та співпрацюючи з фахівцями, які мають досвід у цій сфері. Такий підхід допоможе розширити коло пошуку і підвищити якість відбору кадрів.

Наразі ми продовжуємо співпрацю з Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації. Трансформація державного сектору – це тривалий процес, але кожен кваліфікований фахівець наближає нас до більш ефективної роботи державної адміністрації.

Автор: Юлія Комарницька, Recruitment Team Lead в Netpeak Talent (входить в Netpeak Group).