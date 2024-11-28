Умєров назвав ключові рішення партнерів для військової підтримки України у 2025 році

Міністр оборони Рустем Умєров назвав ключові рішення країн-партнерів для військової підтримки України у 2025 році.
Про це він написав у соцмережах.
“За результатами чисельних зустрічей та перемовин, що ми провели протягом осені, маємо вже результат, який буде використовуватися для забезпечення Сил оборони у 2025 році”, – йдеться у повідомленні.
Ключові результати, які посилять позиції України у 2025 році:
- Балтійські країни: Литва, Латвія та Естонія виділять по 0.25% ВВП на підтримку України
- Велика Британія: виділяє по 3 млрд фунтів стерлінгів щороку до 2031 року
- Данія: до 2028 року – 8.7 млрд євро. У2025-му військова допомога становитиме 2.2 млрд євро, включаючи спільні проєкти та інвестиції за«данською моделлю 2.0»
- ЄС: на початку року отримаємо другий транш військової допомоги вартістю 1.9 млрд євро. Ці кошти підуть на закупівлю боєприпасів, систем ППО, ракет та підтримку нашої оборонної промисловості.
- НАТО: до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги Альянсу Україні на 2025 рік
- Нідерланди: 4 млрд євро на період 2024–2026 років
- Німеччина: 4 млрд євро прямої військової допомоги
- Норвегія: збільшує підтримку до 30 млрд норвезьких крон (2.7 млрд доларів)
- США: виділено 5.5 млрд доларів військової допомоги
- Швеція: трирічна рамкова програма на 75 млрд шведських крон (7.5 млрд доларів), або $2.5 млрд щороку
“Лише за останні тижні ми провели низку важливих зустрічей із союзниками, спрямованих на визначення ключових оборонних потреб, аналіз попередньої допомоги та розробку нових форматів співпраці”, – повідомив Умєров.
Він зазначив, що одним із прикладів нових альянсів стала коаліція Північна група+Україна: 12 країн — Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія — об’єднують зусилля для зміцнення безпеки України.
Також продовжується активна робота в рамках коаліцій спроможностей у форматі«Рамштайн».
Окремий напрям — розвиток української оборонної промисловості, вже створено умови для:
- виробництва далекобійних ракет і дронів
- виготовлення 155-мм боєприпасів
- локалізації виробництва систем ППО, ракет, важкої бронетехніки та артилерії
- розвитку роботизованих комплексів, систем РЕБ та радарів.
Умєров звернув увагу, що “данська модель” закупівлі української продукції для потреб Сил оборони довела свою ефективність, інвестуючи в український оборонний сектор.
“Україна впевнено зміцнює свої позиції на всіх фронтах завдяки героїзму наших воїнів і непохитній підтримці союзників. Разом ми наближаємо перемогу над російськими загарбниками та гарантуємо безпеку в Європі. Дякую всім партнерам за відданість спільним цінностям. Наша ціль – справедливий мир і перемога”, – зазначив міністр оборони.