Умєров назвав ключові рішення партнерів для військової підтримки України у 2025 році

Окремим напрямом йде розвиток української оборонної промисловості. Умєров заявив, що вже створено умови для виробництва, зокрема, далекобійних ракет і дронів.

Міністр оборони Рустем Умєров назвав ключові рішення країн-партнерів для військової підтримки України у 2025 році.

Про це він написав у соцмережах.

“За результатами чисельних зустрічей та перемовин, що ми провели протягом осені, маємо вже результат, який буде використовуватися для забезпечення Сил оборони у 2025 році”, – йдеться у повідомленні.

Ключові результати, які посилять позиції України у 2025 році:

Балтійські країни: Литва, Латвія та Естонія виділять по 0.25% ВВП на підтримку України

Велика Британія: виділяє по 3 млрд фунтів стерлінгів щороку до 2031 року

Данія: до 2028 року – 8.7 млрд євро. У2025-му військова допомога становитиме 2.2 млрд євро, включаючи спільні проєкти та інвестиції за«данською моделлю 2.0»

ЄС: на початку року отримаємо другий транш військової допомоги вартістю 1.9 млрд євро. Ці кошти підуть на закупівлю боєприпасів, систем ППО, ракет та підтримку нашої оборонної промисловості.

НАТО: до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги Альянсу Україні на 2025 рік

Нідерланди: 4 млрд євро на період 2024–2026 років

Німеччина: 4 млрд євро прямої військової допомоги

Норвегія: збільшує підтримку до 30 млрд норвезьких крон (2.7 млрд доларів)

США: виділено 5.5 млрд доларів військової допомоги

Швеція: трирічна рамкова програма на 75 млрд шведських крон (7.5 млрд доларів), або $2.5 млрд щороку

“Лише за останні тижні ми провели низку важливих зустрічей із союзниками, спрямованих на визначення ключових оборонних потреб, аналіз попередньої допомоги та розробку нових форматів співпраці”, – повідомив Умєров.

Він зазначив, що одним із прикладів нових альянсів стала коаліція Північна група+Україна: 12 країн — Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія — об’єднують зусилля для зміцнення безпеки України.

Також продовжується активна робота в рамках коаліцій спроможностей у форматі«Рамштайн».

Окремий напрям — розвиток української оборонної промисловості, вже створено умови для:

виробництва далекобійних ракет і дронів

виготовлення 155-мм боєприпасів

локалізації виробництва систем ППО, ракет, важкої бронетехніки та артилерії

розвитку роботизованих комплексів, систем РЕБ та радарів.

Умєров звернув увагу, що “данська модель” закупівлі української продукції для потреб Сил оборони довела свою ефективність, інвестуючи в український оборонний сектор.

“Україна впевнено зміцнює свої позиції на всіх фронтах завдяки героїзму наших воїнів і непохитній підтримці союзників. Разом ми наближаємо перемогу над російськими загарбниками та гарантуємо безпеку в Європі. Дякую всім партнерам за відданість спільним цінностям. Наша ціль – справедливий мир і перемога”, – зазначив міністр оборони.