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Росіяни за день атакували 8 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів області.

Росіяни за день атакували 8 громад Сумщини
Росіяни за день атакували 8 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 2 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 129 вибухів. 

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, дронами, ракетами з вертольоту.

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Білопільська, Есманьську та Краснопільська громади армія РФ атакувала дронами та мінометами.

Середино-Будську та Путивльську громади окупанти атакували дронами.

По Миропільській громаді російські військові вдарили КАБом та дроном, пошкоджено автомобіль. 

Хотінську громаду атакували дронами, мінометами, артилерією та СПГ.

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