Нардепи проголосували за складання мандату нардепки з "Батьківщини" Альони Шкрум

Вона раніше повідомляла про плани скласти мандат.

Верховна Рада підтримала складання мандату народно депутаткою Альоною Шкрум ("Батьківщина").

За проголосували 307 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Шкрум була народною депутаткою не лише цього скликання, а й попереднього.

"Прийшов час великих змін. Життя - це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", – коментувала заяву про складання мандата Шкрум у Facebook.

Фото: Альона Шкрум у Facebook Альона Шкрум написала заяву на складання мандата

Входила до складу комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Шкрум до нинішнього складу ВР пройшла за списком, тож тепер фракція "Батьківщини" має отримати нового члена.

У 7 скликанні була помічницею двох нардепів – Ірини Геращенко з УДАРу та Ігоря Алексєєва з комуністичної партії, повідомляло ЧЕСНО.

У 2014 році працювала експерткою з адвокації ГО “Право на захист”.