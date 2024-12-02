Нардепка Шкрум оголосила про складання повноважень

Вона може перейти працювати у Мінгромад.

Народна депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум оголосила про складання депутатських повноважень.

Вона опублікувала фотокопію своєї заяви у фейсбуці.

Фото: Facebook/Альона Шкрум заява про складання депутатських повноважень від Альони Шкрум

«...Це правда, написала заяву про складання мандату. 27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу Народного депутата у ВРУ - це багато. Прийшов час великих змін. Життя - це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент», - написала Шкрум.

«Суспільне» повідомило з посиланням на джерела, що депутатка отримає посаду в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Хто така Альона Шкрум