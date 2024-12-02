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Нардепка Шкрум оголосила про складання повноважень

Вона може перейти працювати у Мінгромад.

Нардепка Шкрум оголосила про складання повноважень
Альона Шкрум
Фото: Макс Левин

Народна депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум оголосила про складання депутатських повноважень.

Вона опублікувала фотокопію своєї заяви у фейсбуці.

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заява про складання депутатських повноважень від Альони Шкрум
Фото: Facebook/Альона Шкрум
заява про складання депутатських повноважень від Альони Шкрум

«...Це правда, написала заяву про складання мандату. 27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу Народного депутата у ВРУ - це багато. Прийшов час великих змін. Життя - це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент», - написала Шкрум.

«Суспільне» повідомило з посиланням на джерела, що депутатка отримає посаду в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Хто така Альона Шкрум

  • У 2008-2009 роки була молодшою юристкрю в адвокатському об’єднанні “Волков, Козьяков та Партнери”. А також директоркою аналітичного центру “Україна 2020”.
  • У 2010-2011 роках - юрист в Асоціації адвокатів м. Париж Chevalier Pericard Connesson.
  • З 2010 до 2012 року була помічницею адвоката та юристкою в адвокатських об’єднаннях Лондона та Парижа, була помічницею судді Лондонського суду.
  • У 2014 році працювала експерткою з адвокації ГО “Право на захист”.
  • У сьомому скликанні Верховної Ради була помічницею на платній основі Ірини Геращенко (УДАР) та Ігоря Алексєєва (КПУ).
  • Народна депутатка 8 скликання, обрана від ВО “Батьківщина” (№ 5 у списку) як безпартійна. Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Членкиня МФО “Єврооптимісти” та “Рівні можливості”.
  • У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від ВО “Батьківщина” номером 22 у списку як членкиня партії. Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
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