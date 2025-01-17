ЗСУ уразили радіолокаційну техніку росіян у Бєлгородській області

Вчора вдень підрозділи ракетних військ разом із іншими складовими Сил оборони завдали точних ударів по військових цілях на території Бєлгородської області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі", - йдеться в повідомленні.

Також, вдало відпрацювали наші ракетники і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.

Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони ворога триває.

Як повідомлялося, минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 12 танків, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 124 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.