Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
ГоловнаКультура

ЮНЕСКО досі не направило місію, щоб оглянути пошкоджену росіянами будівлю Держпрому

Причиною цього є бюрократичні процедури, зокрема безпекові протоколи.

ЮНЕСКО досі не направило місію, щоб оглянути пошкоджену росіянами будівлю Держпрому
Харківський Держпром — перший радянський 13-поверховий хмарочос,збудований впродовж 1926—1928 рр.
Фото: twitter.com/ukrainer

ЮНЕСКО не направляло місію, щоб оглянути пошкоджену російськими ударами будівлю Держпрому у Харкові.

Про це повідомила заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко, передає Укрінформ.

“Ми маємо розуміти, що у великих міжнародних організацій є свої бюрократичні процедури. Вони вже підтвердили, що місія буде надіслана сюди, вони зараз напрацьовують механізм, тому що не було попереднього досвіду – щоб у прифронтовій території був внесений об’єкт під посилений захист відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Це для них складно, це їх безпекові протоколи, їх регуляція”, – пояснила Григоренко.

На її думку, місія ЮНЕСКО відвідає Харків, однак коли, наразі невідомо.

Підписуйтесь на наш Google News

“У грудні були наші колеги у штаб-квартирі – все підтверджено. Ми чекаємо, щоб комісія провела обстеження. Ми розуміємо, що зовнішнє обстеження не може виявити якихось внутрішніх пошкоджень, які можуть бути критичними для будівлі. Це – на контролі”, – запевнила Григоренко.

Держпром (будинок державної промисловості) - пам’ятка національного значення у стилі конструктивізм, яка розташована в центрі Харкова на майдані Свободи. Будівлю звели у 1925-1928 рр, вона складається з групи різновисоких “башт” (найвищі – 13 поверхів), сполучених переходами.

  • Ввечері 28 жовтня 2024 року росіяни вдарили по Харкові керованими авіабомбами. Росіяни вдарили по будівлі Держпрому, який перебуває під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури. 
  • Внаслідок російського авіаудару була зруйнована стіна та поверх одного з під’їздів, пошкоджені близько 700 вікон. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies