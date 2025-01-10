ЮНЕСКО досі не направило місію, щоб оглянути пошкоджену росіянами будівлю Держпрому

ЮНЕСКО не направляло місію, щоб оглянути пошкоджену російськими ударами будівлю Держпрому у Харкові.

Про це повідомила заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко, передає Укрінформ.

“Ми маємо розуміти, що у великих міжнародних організацій є свої бюрократичні процедури. Вони вже підтвердили, що місія буде надіслана сюди, вони зараз напрацьовують механізм, тому що не було попереднього досвіду – щоб у прифронтовій території був внесений об’єкт під посилений захист відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Це для них складно, це їх безпекові протоколи, їх регуляція”, – пояснила Григоренко.

На її думку, місія ЮНЕСКО відвідає Харків, однак коли, наразі невідомо.

“У грудні були наші колеги у штаб-квартирі – все підтверджено. Ми чекаємо, щоб комісія провела обстеження. Ми розуміємо, що зовнішнє обстеження не може виявити якихось внутрішніх пошкоджень, які можуть бути критичними для будівлі. Це – на контролі”, – запевнила Григоренко.

Держпром (будинок державної промисловості) - пам’ятка національного значення у стилі конструктивізм, яка розташована в центрі Харкова на майдані Свободи. Будівлю звели у 1925-1928 рр, вона складається з групи різновисоких “башт” (найвищі – 13 поверхів), сполучених переходами.