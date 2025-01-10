Росія атакувала Запоріжжя, є поранені

Сьогодні, 10 січня, російська армія вкотре завдала ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Попередньо відомо про двох поранених внаслідок цієї атаки. Поранення отримали 39-річний чоловік та 56-річна жінка.
Федоров уточнив, що поранених наразі шпиталізували у лікарню.
- 8 січня росіяни атакували авиабомбами Запоріжжя. Загинуло 13 людей, кількість поранених зросла до 127.
- У важкому стані перебувають 12 постраждалих. Станом на 9 січня в лікарнях залишалися 66 осіб. Серед потерпілих була 13 річна дівчинка – вона в момент удару перебувала в маршрутці.