Росія атакувала Запоріжжя, є поранені

Федоров уточнив, що поранених наразі шпиталізували у лікарню.

Попередньо відомо про двох поранених внаслідок цієї атаки. Поранення отримали 39-річний чоловік та 56-річна жінка.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні, 10 січня, російська армія вкотре завдала ударів по Запоріжжю .

Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня

Попередньо відомо про двох поранених.

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