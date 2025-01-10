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Росія атакувала Запоріжжя, є поранені

Попередньо відомо про двох поранених.

Росія атакувала Запоріжжя, є поранені
Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 10 січня, російська армія вкотре завдала ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо відомо про двох поранених внаслідок цієї атаки. Поранення отримали 39-річний чоловік та 56-річна жінка. 

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Федоров уточнив, що поранених наразі шпиталізували у лікарню. 

  • 8 січня росіяни атакували авиабомбами Запоріжжя. Загинуло 13 людей, кількість поранених зросла до 127.
  • У важкому стані перебувають 12 постраждалих. Станом на 9 січня в лікарнях залишалися 66 осіб. Серед потерпілих була 13 річна дівчинка – вона в момент удару перебувала в маршрутці.
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