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Держкіно протестує проти показу російських пропагандистських фільмів у Італії

Дистрибуцією займається італійська проросійська спільнота Donbass Italia.

Держкіно протестує проти показу російських пропагандистських фільмів у Італії
пропаганда Путіна

В Італії заплановані покази пропагандистських російських фільмів антиукраїнського характеру.

Про це заявило Державне агентство України з питань кіно.

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Дистрибуцією стрічок займається італійська проросійська спільнота Donbass Italia. Йдеться про фільми «Майдан, дорога до війни» ( створений державним російським пропагандистським каналом Russia Today, що ставить під сумнів об’єктивність викладених подій) та «Діти Донбасу».

«Ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-українську війну. Їх демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою», - наголосило Держкіно.

Установа звернулася до посольства України в Італії, аби воно вжило заходів із недопущення демонстрації стрічок.

  • Торік розгорівся скандал із показом пропагандистської стрічки «Росіяни на війні». 5 вересня фільм показали на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка Трофімова заявила, що провела сім місяців із російським батальйоном, який воює в Україні.
  • Тоді фільм намагалися показати на Цюрихському кінофестивалі. Але організатори скасували публічні покази.
  • У січні 2024-го в Італії в місті Вітербо планували показ ще одного російського пропагандистського фільму «Свідок» про події російсько-української війни, але після критики це рішення скасували.
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