Держкіно протестує проти показу російських пропагандистських фільмів у Італії

В Італії заплановані покази пропагандистських російських фільмів антиукраїнського характеру.

Про це заявило Державне агентство України з питань кіно.

Дистрибуцією стрічок займається італійська проросійська спільнота Donbass Italia. Йдеться про фільми «Майдан, дорога до війни» ( створений державним російським пропагандистським каналом Russia Today, що ставить під сумнів об’єктивність викладених подій) та «Діти Донбасу».

«Ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-українську війну. Їх демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою», - наголосило Держкіно.

Установа звернулася до посольства України в Італії, аби воно вжило заходів із недопущення демонстрації стрічок.