Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року

У січні й лютому київські театри обіцяють дивувати глядачів новими виставами. Класичні твори (Вільям Шекспір, Микола Куліш, Тенессі Вільямс) — від національних театрів, сучасна драма й поезія (Юрій Іздрик, Флоріан Зеллер, Айвон Менчелл) — від муніципальних і незалежних. А ще на нас чекає багато танцювальних вистав. Які прем'єри презентуватимуть у січні й лютому Іван Уривський, Дмитро Богомазов, Олександр Кобзар, Андріюс Дарела (Литва), Жан Крістоф Лесаж (Франція) та інші режисери на столичних сценах — читайте в огляді.

Національні театри

Театр Франка

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка взимку 2025-го готує дві премʼєри за класичними п'єсами. 20 і 21 січня «Закут» за п'єсою Миколи Куліша представить Андріюс Дарела — литовський режисер, актор і драматург, який працює у Вільнюському старому театрі. Він відмовився співпрацювати з російськими організаціями відразу після анексії Криму. Має досвід роботи з українськими темами: у Вільнюському старому театрі створив «Виставу, яка не відбулася» про трагедію Маріупольського театру (отримала номінацію на Національну театральну премію Литви «Золотий сценічний хрест»). У Львівському театрі ім. Марії Заньковецької він поставив спектакль «Жадан. Я буду твоїми очима», у Київському театрі ім. Лесі Українки — «Полковник і птахи». Головні ролі в «Закуті» гратимуть Михайло Кукуюк, Тамара Антропова, Тетяна Шляхова, Петро Панчук, Олег Стальчук, Іван Залуський і Олександр Печериця.

Фото: надано автором Репетиція "Закута"

У кінці лютого нове прочитання «Макбета» Вільяма Шекспіра презентуватиме Іван Уривський. Театр Франка не раз звертався до творів англійського класика, і нині в репертуарі за його пʼєсами є вистави «Коріолан» у постановці Дмитра Богомазова і «Річард ІІІ» Автанділа Варсімашвілі. Попереднього разу «Макбета» на франківській сцені ставив Сергій Данченко, головну роль грав Богдан Ступка. У виставі Івана Уривського задіяні такі актори: Олександр Рудинський, Іван Шаран, Леонід Шеревера, Тетяна Міхіна, Арсеній Тимошенко, Мальвіна Хачатрян, Роман Ясіновський, Віталій Ажнов, Ренат Сеттаров, Акмал Гурезов, Дмитро Чернов та інші. В анотації до вистави написано: «Чи готові ви зазирнути у світ, де амбіції та страх стирають межу між світлом і темрявою? Класична історія про спокусу владою, інтриги й жагу, що здатна зруйнувати все на своєму шляху».

Фото: надано автором Репетиція "Макбета" Уривського у Театрі Франка

Київський Театр Лесі

Національний театр імені Лесі Українки запланував взимку випустити три прем'єри; дві перші — за творами Теннессі Вільямса. 24 і 25 січня режисерка Олена Щурська представить «Трамвай Жадання». Над сценографією та костюмами працює художник Пилип Нірод; виконавці головних ролей — Наталя Доля, Ольга Гришина, Олександр Валюк і Дмитро Савченко. Постановники розповідають: «Нетрі Нового Орлеана сколихнув приїзд аристократки французького походження Бланш Дюбуа. Небажана гостя зупинилась у своєї сестри Стелли та її чоловіка Стенлі Ковальські (народженого в Америці поляка). З першої хвилини знайомства між Стенлі й Бланш зароджується головне екзистенційне протистояння».

Фото: надано автором "Трамвай Жадання"

Ще одну постановку за Вільямсом готують Дмитро Богомазов й Андрій Самінін. Її назва «Тату троянди». Художнє рішення до вистави створює Петро Богомазов. Премʼєра запланована на 1 й 2 лютого. Це буде професійний дебют студентів акторського факультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (майстерня Дмитра Богомазова). Залучення кращих студентських вистав у репертуар професійних театрів стало вже доброю традицією. Така співпраця — це не лише трамплін для молодих, можливість дебютувати на професійній сцені, а й чудова нагода для театральної спільноти відкривати нових акторів. Постановка «Тату троянди» розповідає про Серафіну, яка живе і дихає любов'ю до покійного чоловіка Розаріо, тому зовсім закрилася від світу і людей. Чутки про численні зради коханого розпалюють вогонь ревнощів у серці жінки, тож паростки першого кохання юної доньки Рози принесені в жертву надмірним материнським страхам.

Фото: надано автором "Тату троянди"

Третю прем'єру готує актор і режисер театру Олександр Кобзар. Він ставить «Братів» за мотивами класичного фільму «Рокко та його брати» Лукіно Вісконті; випуск вистави запланували на лютий. У ній гратимуть Олексій Поліщук, Вʼячеслав Ніколенко, Кирило Парастаєв, Павло Текучев,Олександр Греков, Ольга Гришина, Ольга Голдис та інші. Це драма про матір і пʼятьох братів, які переїжджають із села до Мілана, де стикаються з викликами великого міста. Це історія про стосунки, боротьбу за кращу долю й конфлікти, які виникають у родині через соціальні й особисті проблеми.

Фото: Ірина Сомова Режисер Олександр Кобзар

Національний театр опери і балету

У Київському національному театрі опери і балету імені Тараса Шевченка розпочали репетиції спільного українсько-британського проєкту в хореографії Фредеріка Аштона «La Fille Mal Gardee» («Весілля Лізи», або більш звична для нашого глядача назва «Марна пересторога»). Це романтична історія кохання Лізи і Колена, які, попри надмірну опіку матері дівчини Марцеліни, шукають різні способи бути разом. У грудні балетна трупа познайомилася з репетиційним керівником і балетмейстером Віденського державного балету Жаном Крістофом Лесажем (Франція), який відповідав за постановку цієї сценічної версії не тільки для Віденської сцени, а й для компаній у Бордо, Будапешті, Токіо, Сеулі, Братиславі, Римі та Паризькій опері. Створений у 1789 році балет «Марна пересторога» не раз привертав до себе увагу багатьох видатних хореографів, а виконавцями головних партій у балеті були танцівники світового масштабу. Уперше «Марну пересторогу» на українській балетній сцені поставили ще на початку ХХ століття, й упродовж наступних десятиліть він став дуже популярним (його поставили в Києві, Харкові, Одесі й у Львові).

Фото: Олександра Злуніцина Микита Сухоруков й Ілона Кравченко, «Марна пересторога»

Молодий театр

Назва першої премʼєри Київського національного академічного Молодого театру у 2025 році – «Косачки». Це пластично-драматична вистава режисерки Ніни Змерзлої, яка працювала над пластичними рішеннями вистав «Шинель», «Кролик Гарві», «Сон літньої ночі», «Фенілетиламін» й інших. В основі вистави «Косачки» — розповідь про українських амазонок, жінок, які нібито панували на теренах давньої України. Основна сцена театру перетвориться на древні землі, а актори за допомогою власних тіл розкажуть цю невідому історію. У виставі гратимуть Поліна Снісаренко, Вікторія Адєєнко й інші актори театру.

Фото: надано автором Репетиція вистави «Косачки»

Цікаво, що 2023 року в Києві вийшла премʼєра пластичної вистави з дуже схожою назвою — «Косачка». Створила її Юлія Лопата разом з незалежними мисткинями (продюсерка Поліна Булат), ця постановка була присвячена українським жінкам-військовим, котрі захищають країну. Виставу показали в багатьох містах країни, вона потрапила у фінал 6-го Фестивалю-премії ГРА. Цікаво, чому Молодий театр обрав для своєї премʼєри настільки схожу назву? Мабуть, у назві прихована якась інтрига і незабаром театр розповість про неї. Дати виходу вистави колектив поки що не афішував.

Муніципальні театри

Театр на Подолі

Колектив Київського академічного театру на Подолі планує розпочати новий рік з комедії, а по суті життєствердної притчі «Золоті дівчата» за п’єсою сучасного американського драматурга Айвона Менчелла. Це історія про трьох жінок, які залишилися без чоловіків. Вони сумують за ними, але кожна по-своєму трактує заповідь «доки смерть не розлучить нас». Прем'єра відбудеться 17 січня (постановка Ігоря Матіїва). Хоча це безперечно комедія, творцям вистави здається важливим поговорити про те, що життя триває, поки людина ще жива, і подарувати глядачам віру в можливе щастя. Золотих дівчат у виставі грають Лариса Трояновська, Марія Рудковська та Софія Пісьман. Їхнього кавалера — Михайло Кришталь або Олександр Данильченко. Також у виставі задіяна Світлана Телеглова.

Афіша вистави "Золоті дівчата"

Театр на Печерську

У Київському академічному театрі на Печерську готують музично-поетичний перформанс «Ліниві та ніжні» за поезією українського прозаїка й поета Юрія Іздрика (режисерка — Ольга Ларіна, музичне рішення — Денис Мартинов). Також у роботі вистава за мотивами п’єси шведського драматурга Йоргена Хердта «У темряві». В основу п’єси лягли події кінця Другої світової війни. Над постановкою працює актор і режисер театру Ігор Рубашкін, гратимуть Олеся Власова й Руслан Сокольник. Прем’єру за цією п’єсою акторки Театру на Печерську Катерина Кістень й Олеся Власова зіграли у Швеції на початку повномасштабного вторгнення, коли вимушено виїхали за кордон. Потім 2023 року Катерина Кістень з Ігорем Рубашкіним грали «У темряві» на фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2023 у Тбілісі, а згодом і на фестивалі в Києві.

Афіша вистави "У темряві" з "Bouquet Kyiv Stage 2023"

Також у театрі йде робота над виставою про Володимира Івасюка (ставить Владислав Мамчур), незабаром мають поновити репетиції постановки за п’єсою сучасної української драматургині Ніни Захоженко «Сім перших робіт Аліни» (режисерка Вероніка Літкевич). Крім того, театр інтригує анонсом вистави за романом одного дуже відомого сучасного українського письменника. Точні дати прем’єр поки що невідомі.

Київська опера

24 і 25 січня Київський муніципальний академічний театр опери та балету представить прем’єру опери Джузеппе Верді «Фальстаф». Це остання (26-та) опера Верді і третя його опера за сюжетом Шекспіра. В основі лібрето Арріго Бойто — п’єси «Генріх ІV» і «Віндзорські жартівниці». Сам композитор охарактеризував свій твір як ліричну комедію. Уперше оперу поставили 1893 року на сцені Міланського театру «Ла Скала». У Києві її досі ніколи не виконували, отже, це буде її перша постановка на столичній сцені. Як і всі оперні вистави театру, «Фальстаф» лунатиме українською мовою (переклад Максима Стріхи). Серед постановників: диригент Василь Василенко, режисер і хореограф Георгій Ковтун, художники Андрій Злобін (сценографія) та Ганна Іпатьєва (костюми), хормейстерка Анжела Масленнікова.

Афіша опери "Фальстаф"

Театр на лівому березі

18 січня колектив Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує на прем’єру вистави «Син» у постановці Євгена Резніченка. П'єса «Син» сучасного французького драматурга, кіносценариста і режисера Флоріана Зеллера вперше отримає постановку в Україні (переклав Іван Рябчий). У театрі вже йде вистава Зеллера «Батько». Музичне рішення створює Анастасія Хижняк, художнє — Олена Штепура. На сайті театру пишуть: «Чому рідні люди інколи не чують і не розуміють одне одного? Чому те, що вчора приносило задоволення, сьогодні втрачає смак? І як врятувати найріднішу людину, якщо не можеш розібратися зі своїми внутрішніми демонами?». Це історія про Пʼєра, успішного адвоката, який починає своє щасливе життя з чистого аркуша. П'єра гратимуть Костянтин Корецький і Володимир Цивінський, інших героїв — Олег Гоцуляк, Максим Рягін, Наталія Корецька, Тетяна Круліковська, Ірина Ткаченко, Олена Бушевська, Володимир Задніпровський, Святослав Фехтел.

Прем'єра "Сина" відбудеться 18 січня

Незалежні театри

Дикий театр

Дві прем’єри взимку планує показати Дикий театр. 17 січня відбудеться передпрем’єрний показ вистави «Худну з понеділка», у ролях: Наталія Вороніна, Ірина Демчук, Марина Рогова, Анастасія Борсук. Це історія, в якій колишні учасниці популярного шоу про зниження ваги збираються на похорон колеги, що померла за дивних обставин. Вони не бачилися два роки, але кожна отримала лист від покійниці. Це змусило всіх їх кинути справи і поїхати на зустріч. Які секрети вони дізнаються на цьому похороні та чи зможуть далі спілкуватися? Вистава створена на основі реальних історій. На старті проєкту Дикий театр провів опитування з приводу проблем, з якими стикаються жінки плюс сайз, й отримав понад 200 анкет. На їхній основі драматургиня Ольга Мацюпа створила п'єсу.

«Я давно мріяла зробити проєкт про дівчат плюс сайз, — розповіла керівниця театру, режисерка та продюсерка вистави Ярослава Кравченко. — Ми говоримо про толерантність у суспільстві, але із задоволенням коментуємо, як хтось потовстішав, не знаючи реальних причин. Ми роздаємо поради про спорт і їжу, не думаючи, що в людини може бути харчовий розлад на фоні втрати. Бренди одягу рідко представляють лінійки для жінок, а ті, хто це робить, зовсім не враховують, що повна жінка може бути молодою і модною. Те саме стосується білизни. Досліджуючи проблему, ми виявили, що дівчата стикаються з більшим осудом і надмірною увагою не тільки до тіла, а й життя загалом. Чому люди вважають, що можуть заглядати повним у тарілку чи труси?»

“Худну з понеділка”

А 15 і 16 лютого Дикий театр запрошує на апокаліптичну комедію «Зомбі». З анотації: «Зомбі-апокаліпсис накрив світ, цілі цивілізації зникають, проте в українському селі Малі Піструнці досі живуть своїм життям, повним драматичних і буденних подій. Коли зомбі дійшли села, мешканці їх зустріли не тільки зі здивуванням, а й з притаманними їм традиціями. Чи постраждають селяни? Є такий варіант. Чи постраждають зомбі? Безсумнівно». Виставу ставить за п'єсою сучасного драматурга Олександра Клімова актор Дикого театру Дмитро Усов, вона стане його режисерським дебютом. Музику створює композитор Дмитро Данов, над хореографією працює Антон Вахліовський, над художнім рішенням — Олеся Головач (будуть задіяні ляльки). Гратимуть у виставі актори з різних театрів столиці.

Фото: надано автором Апокаліптична комедія «Зомбі»

Insha Dance Company

Сучасний балет «Ескапістіко» — новий проєкт від Insha Dance Company, який розповідає про боротьбу між втечею від реальності і прагненням повернутися до самих себе. Показ прем'єри відбудеться 6 січня в Київській опері у межах вечора одноактних вистав.

Творчий дует Insha Dance Company виник у 2019 році. Його учасники — Ілля Мірошніченко й Катерина Кузнецова. З 2022 року метою дуету став розвиток і популяризація танцювального театру в Україні через призму європейського досвіду. У репертуарі Insha Dance Company різні за формою хореографічні вистави, серед яких «1984. ІНША», «СТІНА», «Д.І.М.». «Ескапістіко» в постановці Іллі Мірошніченка досліджує внутрішній пошук свободи через танець і боротьбу між втечею від реальності й прагненням повернутися до самих себе. Сучасна хореографія та електронна музика створюють внутрішній конфлікт, де кожен рух і звук мають сенс. Кожна сцена — це крок до усвідомлення, що втеча не завжди вихід, але вона може стати перезавантаженням. Усі кошти від продажу квитків будуть спрямовані на підтримку українського балетмейстера та військовослужбовця ЗСУ Сергія Кона.