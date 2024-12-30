"Щедрівки звідусіль": в Україні створили інтерактивну мапу традицій щедрування в усіх регіонах

Напередодні різдвяно-новорічних свят громадська організація «Не самі» cпільно з креативною агенцією Bickerstaff.734 створили проєкт «Щедрівки звідусіль».

За інформацією організаторів, його реалізували у межах ініціативи «Дружні Двері», започаткованої для підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Проєкт дав змогу дослідити і зібрати щедрівки з різних куточків України, аби познайомити українців з унікальністю кожного регіону через призму традицій та спростувати російські наративи про відсутність щедрівок на сході нашої держави

На мапі зібрали інформацію про щедрівки сходу, півночі й центру України; піснеспіви записані на Донеччині, Полтавщині, Харківщині, Житомирщині, Чернігівщині та в інших регіонах. Команда дослідила традиції різних регіонів, зокрема, і тих, що зараз перебувають під окупацією.

«Українська традиція щедрування демонструє різноманітність української культури, яка простягається по всій Україні: із заходу на схід, із півночі на південь. Підсвітлюючи тему щедрівок, ми хотіли продемонструвати важливість бути відкритими одне до одного у ці темні часи. Як двері хатин, які відкриваються для щедрувальників на свята», — зазначає команда проєкту.