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Український PEN опублікував перелік найкращих книжок 2024 року

До списку включили 201 видання.

Український PEN опублікував перелік найкращих книжок 2024 року
Фото ілюстративне
Фото: Український інститут книги

Український PEN опублікував перелік найкращих книжок 2024 року. До переліку увійшло 201 видання. 

Про це пише "Українська правда. Життя". 

У список включили видання, опубліковані у період з грудня 2023 року по грудень 2024 року. Туди увійшла проза, поезія, нонфікшн, перекладна зарубіжна література, дитячі та підліткові твори, есеїстика.

Художня література

Українська проза: 

  • Андрухович Софія. Катананхе (Komubook)
  • Асєєв Станіслав. Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала (Чорна гора)
  • Бабкіна Катерина. Мам, памʼятаєш? (Білка)
  • Белянський "Паштет" Павло. Битись не можна відступити (Vivat)
  • Гіменей розкутий. Добірка української еротичної прози / Упорядник Євген Плясецький (Ще одну сторінку)
  • Голубовський Роман. З нами житиме еласмотерій (Лабораторія)
  • Домонтович В. Доктор Серафікус / Упорядкування, передмова та примітки В’ячеслава Левицького (Vivat)
  • Жадан Сергій. Арабески (Meridian Czernowitz)
  • Забужко Оксана. Казка про калинову сопілку (Комора) (перевидання)
  • Ілюха Юлія. Мої жінки / My Women (Білка)
  • Камиш Маркіян. Хазяїн (Фоліо)
  • Матвєєва Галина. Ключ соль (Фабула)
  • Морозова Христина. Фанатка. Біполярна історія (Віхола)
  • Пашковський Євген. Осінь для ангела (Komubook) (перевидання)
  • Пузік Валерій. Мисливці за щастям. Якщо треба буде помирати, я тебе розбуджу (Vivat)
  • Пшенична Олена. Там, де заходить сонце (Лабораторія)
  • Різдвяна класика / Упорядниця Ярина Цимбал, передмова Богдана Тихолоза (Vivat)
  • Стус Таня. Проростання (Yakaboo Publishing)
  • Чех Артем. Пісня відкритого шляху (Meridian Czernowitz)
  • Шевченко Тарас. Княгиня / Упорядник, автор передмови та приміток Олександр Боронь, переклад Бориса Антоненка-Давидовича та Віктора Сапіцького (Vivat)
  • Шикін Павло. Розриті могили (Yakaboo Publishing)
  • Яновський Юрій. Майстер корабля / Упорядкування і передмова Ярини Цимбал (Vivat)

Українська поезія:

  • Амеліна Вікторія. Свідчення (Видавництво Старого Лева).
  • Близнюк Дмитро. По той бік попелу (Герда)
  • Богдан Світлана. Камені (Смолоскип)
  • Гімни і трени. Українська геральдична та пропам'ятна поезія / Упорядник Валерій Шевчук (Кліо)
  • Голоско Андрій. Лють найчастіше висловлювана реальність (Каяла)
  • Гусейнова Олена. Нічний ефір (Видавництво Старого Лева)
  • Жадан Сергій. Усі вірші (1993-2023) (Meridian Czernowitz)
  • Калитко Катерина. Відкритий перелом голосу (Vivat)
  • Ківа Ія. Сміх згаслої ватри (Дух і Літера)
  • Крук Галина. Стається і не перестає (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
  • Лазуткін Дмитро. Будемо жити вічно (Видавництво Старого Лева)
  • Леонович Микола. Повільна людина (Смолоскип)
  • Махно Василь. Схима. Том 1 (Видавництво Старого Лева)
  • Мельниченко Катерина. Екзистенційна крига. Exodus (Смолоскип)
  • Мимрук Олександр. Річка з назвою птаха (Видавництво Старого Лева)
  • Мусаковська Юлія. Каміння і цвяхи / Ілюстратор Олекса Манн (Видавництво Старого Лева)
  • Ольхова Ольга. ...якщо не тепер? (Видавництво Старого Лева)
  • Павлова Олена. Світлочутливі (Видавництво Старого Лева)
  • Пузік Валерій. Три медалі в шухляді (Асса)
  • Савка Мар'яна. Навіки ніжні (Видавництво Старого Лева)
  • Сажинська Ірина. Лемніската (Смолоскип)
  • Серняк Любомир. Підзамче Mon Amour (Видавництво Старого Лева)
  • Скиба-Якубова Іванна. Замість яблук (Видавництво Старого Лева)
  • Стежки війни, стежки любові / Поетична збірка. Автори: Дмитро Лазуткін, Сергій "Колос" Мартинюк, Віталій Бирчак, Юлія Вротна, Дарія Лисенко, Олег Вишиванюк, Павло Вишебаба, Марина Горбатюк, Таня-Марія Литвинюк, Юлія Максимейко, Оксана Рубаняк, Юлія Удалова, Надія Теленчук, Ярина Чорногуз, Олексій Самсонов, Олександр Медведенко, Іва Сідаш (Фоліо)
  • Так ніхто не кохав / Упорядник Іван Малкович (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).
  • Фещук Вікторія. Тимчасові адреси проживання (Сумна вівця)
  • Хаєцький Андрій. Дещо (Видавництво Старого Лева)
  • Цілик Ірина. Тонкий лід (Meridian Czernowitz)
  • Шило Віктор. Хайкуку (Герда)
  • Шувалова Ірина. Кінечні пісні (Видавництво Старого Лева)
  • Андрієвська Діана, Харт Надія, Швидченко Тетяна. Столиций Київ. Як воювала, творила і бешкетувала наша еліта 100 років тому (Стилет і стилос)

Нонфікшн:

  • Белей Лесь. Точка У: Історії війни, що триває (Komubook)
  • Бутенєв Пітер. Арво Пярт: З тиші / Переклад Олега Чагарина (Дух і Літера)
  • Гордієнко Дмитро. Народження Східної Європи: українські трансформації (Дух і Літера)
  • Гордієнко Дмитро. Під знаком тризуба: Володимир Великий та його держава (Кліо)
  • Головаха Євген. Альтернативна соціологія: словник для неслужбового використання (Дух і Літера)
  • Гартон Еш Тімоті. Рідні землі. Історія Європи через особисте сприйняття (Vivat)
  • Діалоги про війну / Серія "Бібліотека Українського ПЕН", упорядниця Ольга Муха (Vivat)
  • Ґудзяк Борис. Жити переможно: Школа патріарха Йосифа Сліпого (Видавництво УКУ)
  • Європейський словник філософій: український контекст. Лексикон неперекладностей. Том 5 / Упорядники: Барбара Кассен, Костянтин Сігов, Андрій Васильченко (Дух і Літера)
  • Загоровська Любов. Таборові діти (Видавництво Старого Лева)
  • Зінченко Олександр. Як українці зруйнували імперію зла (Vivat)
  • Інґарден Роман. Літературно-художній твір (З додатком про функції мови в театральній виставі) / Переклад Лариси Цибенко (Літопис)
  • Карі Ольга. Та що ти знаєш про війну?! (Ще одну сторінку)
  • Києво-Печерський патерик / Переклад сучасною українською мовою Володимира Панченка (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
  • Логвиненко Богдан, Побережний Віталій. Як ми назвемо цю війну? (Ukraїner)
  • Ленґ Олівія. Тіло кожного. Книга про свободу (Грушка)
  • Лукіч Антоніо. Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій (Stretovych)
  • Лущевська Оксана. Леонтович від А до Я / Ілюстрації Валько Христини (Видавництво Старого Лева)
  • Любка Андрій. Війна з тильного боку (Meridian Czernowitz)
  • Макаров Юрій. Та невже! Книга особистих відкриттів (Дух і Літера)
  • Максименко Олена. Пряма мова. Хроніки захисту (Vivat)
  • Михед Олександр, Михед Павло. Живі. Зрозуміти українську літературу (Видавництво Старого Лева)
  • Мокрик Радомир. Чеські історії ХХ століття (Дух і Літера)
  • Моренець Володимир. Про людське в людині (Видавець Олександр Савчук)
  • Петрова Ольга. Японія: З хіракати під голос флейти… (Дух і Літера)
  • Плохій Сергій. Атоми і попіл: глобальна історія ядерних катастроф (Наш Формат)
  • Почепцов Георгій. Тоталітарна людина: Нариси тоталітарного символізму і міфології / Переклад Ксенії Непучеренко (Дух і Літера)
  • Семків Ростислав. Як читати українських класиків (Stretovych)
  • Снайдер Тімоті. Про свободу / Переклад Галини Герасим (Човен)
  • Слова і кулі / Серія "Бібліотека Українського ПЕН", упорядниця Наталя Корнієнко (Vivat)
  • Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики / Серія "Бібліотека Українського ПЕН", упорядниця Орися Грудка
  • Стародубська Марина. Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд (Vivat)
  • Стайл Бенн. План Маршалла. Світанок Холодної війни / Переклад Андрія Павлишина (Дух і Літера)
  • Суботіна "Нава" Валерія. Полон (Фоліо)
  • Український театральний костюм ХХ–XXI століть. Ескізи / Упорядники Олена Ковальчук, Лілія Волошина, Тетяна Руденко, Богдан Поліщук (Видавець Олександр Савчук)
  • Харук Андрій. Бойовий сокіл. Історія F-16 (Віхола)
  • Це війна (тексти і світлини) / Упорядники Олег Коцюба, Наталія Федущак, Юлія Бентя (Критика)
  • Чижевський Кшиштоф. У напрямку Ксенополісу / Переклад Костянтина Москальця (Дух і Літера)
  • Я тебе… війна / Упорядниці Вікторія Середа, Христя Біляковська, Єлизавета Михайлусь (Віват)

Есеїстика (українська і перекладна):

  • Бейкон Френсіс. Есеї або поради моральні та громадянські / Переклад Ігоря та Ірини Карвеців (Контур)
  • Беспалов Максим. У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію (Локальна Історія)
  • Буйських Юлія. На захід від Бугу: щоденники з пограниччя (Видавництво 21)
  • Вежа через [О] / Дереш Любко, Забужко Оксана, Калитко Катерина, Кідрук Макс, Лаюк Мирослав. Упорядниця Ольга Ольхова-Сухомлин (Комора)
  • Кононенко Євгенія. Нескінчені розмови (Видавництво Анетти Антоненко)
  • Махно Василь. Кури не літають (Видавництво Старого Лева)
  • Пастух Тарас. Відчуття течії (Піраміда)
  • Санченко Антон. На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря (Навчальна книга – Богдан)
  • Снєгірьов Гелій. Набої для розстрілу (Комора)
  • Васильєв Сергій. У дорозі: есеї про візуальне (Дух і Літера)
  • Шевельов Юрій. Твердий ґрунт: зариси українського себепізнання (Видавець Олександр Савчук)

Видання для дітей та підлітків

Українська художня література

  • Андрусяк Іван. Слон-трава. Капосні вірші / Ілюстрації Птахи Анни (Маґура)
  • Артеменко Марія. Левова книжка / Ілюстрації Олени Бугренкової (Артбукс)
  • Венгринюк Христя. Моя мама — гора / Ілюстрації Марти Кошулінської (Vivat)
  • Вздульська Валентина. Київ. Неймовірні історії великого міста (IPIO)
  • Данилюк Інна. Пірнати в Київське море / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Видавництво Старого Лева)
  • Данилюк Інна. Чарівні дракони острова Ґозо / Ілюстрації Анни Вільчинської (Чорні вівці)
  • Куждіна Ольга. Детективна агенція "САМ" у Кривому Розі. Детективи з 3-Б (АССА)
  • Корнієнко Катерина. Дивокровці (Видавництво Старого Лева)
  • Лущевська Оксана. Дай лапу, Пепітко (Артбукс)
  • Лущевська Оксана. "Песа і Пес": наш лапатий експрес / Ілюстрації Софії Кобяковської (Чорні вівці, Видавництво 21)
  • Лущевська Оксана. Пудель-найкращий пес / Ілюстрації Олександра Шатохіна (Читаріум)
  • Макущенко Марина. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко / Ілюстрації Дар'ї Філіппової (Видавництво Старого Лева)
  • Марченко Мія. Діти вогненного часу (READBERRY)
  • Міхаліцина Катерина . Про дива і диваків / Ілюстрації Наталії Кудляк (Видавництво Старого Лева)
  • Олійко Грася. І ніякі це не вигадки! (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
  • Осадко Ганна. Чарівний глечик / Ілюстрації Володимира Штанка (Навчальна книга – Богдан)
  • Орлова Олександра. Загадковий злочин у музеї таємниць / Ілюстрації Оксани Волковської (Vivat)
  • Перконос Катерина. Абетка. Відкривай Україну / Ілюстрації Наталії Кудляк (Артбукс)
  • Пінчук Ольга. Дракони з калюж / Ілюстрації Ольги Ребдело (Читаріум)
  • Подоляк Олександр. Чом би й ні? / Ілюстрації Олександра Шатохіна (Крокус)
  • Ройз Світлана. Сміховисько / Ілюстрації Марії Чайки (Видавництво Старого Лева)
  • Савицька Ольга. Повний нуль / Ілюстрації Ірини Гусюк (ТЕЗА)
  • Світова Слава. Ґудзик, який хотів повернутися додому (Каламар)
  • Сіль Катя. Хліб, що дарує свято / Ілюстрації Олі Снімщікової (Моя Книжкова Полиця)
  • Шинкаренко Альона. Був собі Один (Дух і Літера)
  • Штець Ольга. Хрум-хрум. Велика різдвяна таємниця / Ілюстрації Ольги Ребдело (Артбукс)
  • Янкевич Віктор. Народжена перемагати / Ілюстрації Марго Халіної (Маґура)

Нонфікшн

  • Бірзул Ольга. Твоя книга про кіно (Видавництво Старого Лева)

Гуманітаристика

  • Боронь Олександр. Ані титли… Нові студії над Шевченковою біографією і творчістю (Критика)
  • Гундорова Тамара. Транзитна культура і постколоніальна травма (Віхола)
  • Джадт Тоні. Недовершене минуле. Французькі інтелектуали, 1944–1956 / Переклад Галини Герасим (Човен)
  • Дудко Віктор. "Основа" та її епоха. Джерелознавчі студії (Критика)
  • Інтермедіум Кассандра: Інтермедіальні студії / Варецька Софія, Левицька Оксана, Маценка Світлана, Мельник Діана, Мочернюк Наталія, Нахлік Євген, Тарасюк Ярина (Апріорі)
  • Павличко Соломія. Дискурс модернізму в українській літературі (Основи, Stretovych)

Зі списком української драматургії, мистецьких видань, зарубіжної літератури, біографій та мемуарів, а також репортажів можна ознайомитися на сайті Українського ПЕН.

"ПЕН" (PEN) – це абревіатура, утворена від англійських слів "poets", "playwrights", "essayists" та "novelists": "поети", "драматурги", "есеїсти" та "романісти". Український ПЕН був заснований 1989 року і прийнятий до Міжнародного ПЕН 1990-го.

Діяльність Українського ПЕН спрямована на захист свободи слова та прав авторів. Організація сприяє розвитку української літератури та міжнародному культурному співробітництву.

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