Український PEN опублікував перелік найкращих книжок 2024 року. До переліку увійшло 201 видання.

Про це пише "Українська правда. Життя".

У список включили видання, опубліковані у період з грудня 2023 року по грудень 2024 року. Туди увійшла проза, поезія, нонфікшн, перекладна зарубіжна література, дитячі та підліткові твори, есеїстика.

Художня література

Українська проза:

Андрухович Софія. Катананхе (Komubook)

Асєєв Станіслав. Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала (Чорна гора)

Бабкіна Катерина. Мам, памʼятаєш? (Білка)

Белянський "Паштет" Павло. Битись не можна відступити (Vivat)

Гіменей розкутий. Добірка української еротичної прози / Упорядник Євген Плясецький (Ще одну сторінку)

Голубовський Роман. З нами житиме еласмотерій (Лабораторія)

Домонтович В. Доктор Серафікус / Упорядкування, передмова та примітки В’ячеслава Левицького (Vivat)

Жадан Сергій. Арабески (Meridian Czernowitz)

Забужко Оксана. Казка про калинову сопілку (Комора) (перевидання)

Ілюха Юлія. Мої жінки / My Women (Білка)

Камиш Маркіян. Хазяїн (Фоліо)

Матвєєва Галина. Ключ соль (Фабула)

Морозова Христина. Фанатка. Біполярна історія (Віхола)

Пашковський Євген. Осінь для ангела (Komubook) (перевидання)

Пузік Валерій. Мисливці за щастям. Якщо треба буде помирати, я тебе розбуджу (Vivat)

Пшенична Олена. Там, де заходить сонце (Лабораторія)

Різдвяна класика / Упорядниця Ярина Цимбал, передмова Богдана Тихолоза (Vivat)

Стус Таня. Проростання (Yakaboo Publishing)

Чех Артем. Пісня відкритого шляху (Meridian Czernowitz)

Шевченко Тарас. Княгиня / Упорядник, автор передмови та приміток Олександр Боронь, переклад Бориса Антоненка-Давидовича та Віктора Сапіцького (Vivat)

Шикін Павло. Розриті могили (Yakaboo Publishing)

Яновський Юрій. Майстер корабля / Упорядкування і передмова Ярини Цимбал (Vivat)

Українська поезія:

Амеліна Вікторія. Свідчення (Видавництво Старого Лева).

Близнюк Дмитро. По той бік попелу (Герда)

Богдан Світлана. Камені (Смолоскип)

Гімни і трени. Українська геральдична та пропам'ятна поезія / Упорядник Валерій Шевчук (Кліо)

Голоско Андрій. Лють найчастіше висловлювана реальність (Каяла)

Гусейнова Олена. Нічний ефір (Видавництво Старого Лева)

Жадан Сергій. Усі вірші (1993-2023) (Meridian Czernowitz)

Калитко Катерина. Відкритий перелом голосу (Vivat)

Ківа Ія. Сміх згаслої ватри (Дух і Літера)

Крук Галина. Стається і не перестає (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Лазуткін Дмитро. Будемо жити вічно (Видавництво Старого Лева)

Леонович Микола. Повільна людина (Смолоскип)

Махно Василь. Схима. Том 1 (Видавництво Старого Лева)

Мельниченко Катерина. Екзистенційна крига. Exodus (Смолоскип)

Мимрук Олександр. Річка з назвою птаха (Видавництво Старого Лева)

Мусаковська Юлія. Каміння і цвяхи / Ілюстратор Олекса Манн (Видавництво Старого Лева)

Ольхова Ольга. ...якщо не тепер? (Видавництво Старого Лева)

Павлова Олена. Світлочутливі (Видавництво Старого Лева)

Пузік Валерій. Три медалі в шухляді (Асса)

Савка Мар'яна. Навіки ніжні (Видавництво Старого Лева)

Сажинська Ірина. Лемніската (Смолоскип)

Серняк Любомир. Підзамче Mon Amour (Видавництво Старого Лева)

Скиба-Якубова Іванна. Замість яблук (Видавництво Старого Лева)

Стежки війни, стежки любові / Поетична збірка. Автори: Дмитро Лазуткін, Сергій "Колос" Мартинюк, Віталій Бирчак, Юлія Вротна, Дарія Лисенко, Олег Вишиванюк, Павло Вишебаба, Марина Горбатюк, Таня-Марія Литвинюк, Юлія Максимейко, Оксана Рубаняк, Юлія Удалова, Надія Теленчук, Ярина Чорногуз, Олексій Самсонов, Олександр Медведенко, Іва Сідаш (Фоліо)

Так ніхто не кохав / Упорядник Іван Малкович (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).

Фещук Вікторія. Тимчасові адреси проживання (Сумна вівця)

Хаєцький Андрій. Дещо (Видавництво Старого Лева)

Цілик Ірина. Тонкий лід (Meridian Czernowitz)

Шило Віктор. Хайкуку (Герда)

Шувалова Ірина. Кінечні пісні (Видавництво Старого Лева)

Андрієвська Діана, Харт Надія, Швидченко Тетяна. Столиций Київ. Як воювала, творила і бешкетувала наша еліта 100 років тому (Стилет і стилос)

Нонфікшн:

Белей Лесь. Точка У: Історії війни, що триває (Komubook)

Бутенєв Пітер. Арво Пярт: З тиші / Переклад Олега Чагарина (Дух і Літера)

Гордієнко Дмитро. Народження Східної Європи: українські трансформації (Дух і Літера)

Гордієнко Дмитро. Під знаком тризуба: Володимир Великий та його держава (Кліо)

Головаха Євген. Альтернативна соціологія: словник для неслужбового використання (Дух і Літера)

Гартон Еш Тімоті. Рідні землі. Історія Європи через особисте сприйняття (Vivat)

Діалоги про війну / Серія "Бібліотека Українського ПЕН", упорядниця Ольга Муха (Vivat)

Ґудзяк Борис. Жити переможно: Школа патріарха Йосифа Сліпого (Видавництво УКУ)

Європейський словник філософій: український контекст. Лексикон неперекладностей. Том 5 / Упорядники: Барбара Кассен, Костянтин Сігов, Андрій Васильченко (Дух і Літера)

Загоровська Любов. Таборові діти (Видавництво Старого Лева)

Зінченко Олександр. Як українці зруйнували імперію зла (Vivat)

Інґарден Роман. Літературно-художній твір (З додатком про функції мови в театральній виставі) / Переклад Лариси Цибенко (Літопис)

Карі Ольга. Та що ти знаєш про війну?! (Ще одну сторінку)

Києво-Печерський патерик / Переклад сучасною українською мовою Володимира Панченка (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Логвиненко Богдан, Побережний Віталій. Як ми назвемо цю війну? (Ukraїner)

Ленґ Олівія. Тіло кожного. Книга про свободу (Грушка)

Лукіч Антоніо. Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій (Stretovych)

Лущевська Оксана. Леонтович від А до Я / Ілюстрації Валько Христини (Видавництво Старого Лева)

Любка Андрій. Війна з тильного боку (Meridian Czernowitz)

Макаров Юрій. Та невже! Книга особистих відкриттів (Дух і Літера)

Максименко Олена. Пряма мова. Хроніки захисту (Vivat)

Михед Олександр, Михед Павло. Живі. Зрозуміти українську літературу (Видавництво Старого Лева)

Мокрик Радомир. Чеські історії ХХ століття (Дух і Літера)

Моренець Володимир. Про людське в людині (Видавець Олександр Савчук)

Петрова Ольга. Японія: З хіракати під голос флейти… (Дух і Літера)

Плохій Сергій. Атоми і попіл: глобальна історія ядерних катастроф (Наш Формат)

Почепцов Георгій. Тоталітарна людина: Нариси тоталітарного символізму і міфології / Переклад Ксенії Непучеренко (Дух і Літера)

Семків Ростислав. Як читати українських класиків (Stretovych)

Снайдер Тімоті. Про свободу / Переклад Галини Герасим (Човен)

Слова і кулі / Серія "Бібліотека Українського ПЕН", упорядниця Наталя Корнієнко (Vivat)

Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики / Серія "Бібліотека Українського ПЕН", упорядниця Орися Грудка

Стародубська Марина. Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд (Vivat)

Стайл Бенн. План Маршалла. Світанок Холодної війни / Переклад Андрія Павлишина (Дух і Літера)

Суботіна "Нава" Валерія. Полон (Фоліо)

Український театральний костюм ХХ–XXI століть. Ескізи / Упорядники Олена Ковальчук, Лілія Волошина, Тетяна Руденко, Богдан Поліщук (Видавець Олександр Савчук)

Харук Андрій. Бойовий сокіл. Історія F-16 (Віхола)

Це війна (тексти і світлини) / Упорядники Олег Коцюба, Наталія Федущак, Юлія Бентя (Критика)

Чижевський Кшиштоф. У напрямку Ксенополісу / Переклад Костянтина Москальця (Дух і Літера)

Я тебе… війна / Упорядниці Вікторія Середа, Христя Біляковська, Єлизавета Михайлусь (Віват)

Есеїстика (українська і перекладна):

Бейкон Френсіс. Есеї або поради моральні та громадянські / Переклад Ігоря та Ірини Карвеців (Контур)

Беспалов Максим. У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію (Локальна Історія)

Буйських Юлія. На захід від Бугу: щоденники з пограниччя (Видавництво 21)

Вежа через [О] / Дереш Любко, Забужко Оксана, Калитко Катерина, Кідрук Макс, Лаюк Мирослав. Упорядниця Ольга Ольхова-Сухомлин (Комора)

Кононенко Євгенія. Нескінчені розмови (Видавництво Анетти Антоненко)

Махно Василь. Кури не літають (Видавництво Старого Лева)

Пастух Тарас. Відчуття течії (Піраміда)

Санченко Антон. На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря (Навчальна книга – Богдан)

Снєгірьов Гелій. Набої для розстрілу (Комора)

Васильєв Сергій. У дорозі: есеї про візуальне (Дух і Літера)

Шевельов Юрій. Твердий ґрунт: зариси українського себепізнання (Видавець Олександр Савчук)

Видання для дітей та підлітків

Українська художня література

Андрусяк Іван. Слон-трава. Капосні вірші / Ілюстрації Птахи Анни (Маґура)

Артеменко Марія. Левова книжка / Ілюстрації Олени Бугренкової (Артбукс)

Венгринюк Христя. Моя мама — гора / Ілюстрації Марти Кошулінської (Vivat)

Вздульська Валентина. Київ. Неймовірні історії великого міста (IPIO)

Данилюк Інна. Пірнати в Київське море / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Видавництво Старого Лева)

Данилюк Інна. Чарівні дракони острова Ґозо / Ілюстрації Анни Вільчинської (Чорні вівці)

Куждіна Ольга. Детективна агенція "САМ" у Кривому Розі. Детективи з 3-Б (АССА)

Корнієнко Катерина. Дивокровці (Видавництво Старого Лева)

Лущевська Оксана. Дай лапу, Пепітко (Артбукс)

Лущевська Оксана. "Песа і Пес": наш лапатий експрес / Ілюстрації Софії Кобяковської (Чорні вівці, Видавництво 21)

Лущевська Оксана. Пудель-найкращий пес / Ілюстрації Олександра Шатохіна (Читаріум)

Макущенко Марина. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко / Ілюстрації Дар'ї Філіппової (Видавництво Старого Лева)

Марченко Мія. Діти вогненного часу (READBERRY)

Міхаліцина Катерина . Про дива і диваків / Ілюстрації Наталії Кудляк (Видавництво Старого Лева)

Олійко Грася. І ніякі це не вигадки! (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Осадко Ганна. Чарівний глечик / Ілюстрації Володимира Штанка (Навчальна книга – Богдан)

Орлова Олександра. Загадковий злочин у музеї таємниць / Ілюстрації Оксани Волковської (Vivat)

Перконос Катерина. Абетка. Відкривай Україну / Ілюстрації Наталії Кудляк (Артбукс)

Пінчук Ольга. Дракони з калюж / Ілюстрації Ольги Ребдело (Читаріум)

Подоляк Олександр. Чом би й ні? / Ілюстрації Олександра Шатохіна (Крокус)

Ройз Світлана. Сміховисько / Ілюстрації Марії Чайки (Видавництво Старого Лева)

Савицька Ольга. Повний нуль / Ілюстрації Ірини Гусюк (ТЕЗА)

Світова Слава. Ґудзик, який хотів повернутися додому (Каламар)

Сіль Катя. Хліб, що дарує свято / Ілюстрації Олі Снімщікової (Моя Книжкова Полиця)

Шинкаренко Альона. Був собі Один (Дух і Літера)

Штець Ольга. Хрум-хрум. Велика різдвяна таємниця / Ілюстрації Ольги Ребдело (Артбукс)

Янкевич Віктор. Народжена перемагати / Ілюстрації Марго Халіної (Маґура)

Нонфікшн

Бірзул Ольга. Твоя книга про кіно (Видавництво Старого Лева)

Гуманітаристика

Боронь Олександр. Ані титли… Нові студії над Шевченковою біографією і творчістю (Критика)

Гундорова Тамара. Транзитна культура і постколоніальна травма (Віхола)

Джадт Тоні. Недовершене минуле. Французькі інтелектуали, 1944–1956 / Переклад Галини Герасим (Човен)

Дудко Віктор. "Основа" та її епоха. Джерелознавчі студії (Критика)

Інтермедіум Кассандра: Інтермедіальні студії / Варецька Софія, Левицька Оксана, Маценка Світлана, Мельник Діана, Мочернюк Наталія, Нахлік Євген, Тарасюк Ярина (Апріорі)

Павличко Соломія. Дискурс модернізму в українській літературі (Основи, Stretovych)

Зі списком української драматургії, мистецьких видань, зарубіжної літератури, біографій та мемуарів, а також репортажів можна ознайомитися на сайті Українського ПЕН.

"ПЕН" (PEN) – це абревіатура, утворена від англійських слів "poets", "playwrights", "essayists" та "novelists": "поети", "драматурги", "есеїсти" та "романісти". Український ПЕН був заснований 1989 року і прийнятий до Міжнародного ПЕН 1990-го.

Діяльність Українського ПЕН спрямована на захист свободи слова та прав авторів. Організація сприяє розвитку української літератури та міжнародному культурному співробітництву.