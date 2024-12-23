Виставка Мистецького арсеналу потрапила у 50 найцікавіших виставок 2024 року за версією Hyperallergic

Виставка «Співіснування з темрявою», яка діяла у Мистецькому арсеналі, потрапила у 50 найцікавіших експозицій 2024 року за версією Hyperallergic.

Про це повідомила директорка Арсеналу Олеся Островська-Люта.

Курували виставку Наталя Чічасова й Антон Усанов.

«Це шалено приємно і, мені здається, дуже заслужено. Ця виставка дещо випередила свій час і тому потрапила наче в ущелину між актуальним і неактуальним, але цієї зими відчуваєш її посил особливо виразно», - зазначила Олеся Островська-Люта на своїй фейсбук-сторінці.

Експозиція відображає способи співіснування об’єктів мистецтва із темрявою в той час, коли Росія обстрілює українську енергосистему, ідеться на сайті Мистецького арсеналу.

«Мистецтво, що ставило собі за мету рефлексувати суспільні зміни, саме занурилось у темряву, де мусило перевигадати себе як спосіб організації незалежного життєвого світу. Коли придатні для існування площі скорочуються до «пунктів незламності», актуалізується мрія художника Федора Тетянича про автономний життєвий простір, біотехносферу, що може протистояти космічному холоду... Під’єднання до «нескінченного тіла» комунікацій стало неминучою долею і для об’єктів мистецтва. Саме оприявненню їх стратегій, залежностей, слабкостей у способах співіснування з темрявою в часи тотальної невідомості й присвячено виставку», - зазначено в описі виставки.