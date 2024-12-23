Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Соратницю Азарова , яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН, засудили до 14 років тюрми
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
ГоловнаКультура

Виставка Мистецького арсеналу потрапила у 50 найцікавіших виставок 2024 року за версією Hyperallergic

Ідеться про експозицію  «Співіснування з темрявою».

Виставка Мистецького арсеналу потрапила у 50 найцікавіших виставок 2024 року за версією Hyperallergic
Виставка «Співіснування з темрявою»
Фото: Avedis Hadjian/Hyperallergic

Виставка «Співіснування з темрявою», яка діяла у Мистецькому арсеналі, потрапила у 50 найцікавіших експозицій 2024 року за версією Hyperallergic.

Про це повідомила директорка Арсеналу Олеся Островська-Люта.

Курували виставку Наталя Чічасова й Антон Усанов.

«Це шалено приємно і, мені здається, дуже заслужено. Ця виставка дещо випередила свій час і тому потрапила наче в ущелину між актуальним і неактуальним, але цієї зими відчуваєш її посил особливо виразно», - зазначила Олеся Островська-Люта на своїй фейсбук-сторінці.

Експозиція відображає способи співіснування об’єктів мистецтва із темрявою в той час, коли Росія обстрілює українську енергосистему, ідеться на сайті Мистецького арсеналу.

«Мистецтво, що ставило собі за мету рефлексувати суспільні зміни, саме занурилось у темряву, де мусило перевигадати себе як спосіб організації незалежного життєвого світу. Коли придатні для існування площі скорочуються до «пунктів незламності», актуалізується мрія художника Федора Тетянича про автономний життєвий простір, біотехносферу, що може протистояти космічному холоду... Під’єднання до «нескінченного тіла» комунікацій стало неминучою долею і для об’єктів мистецтва. Саме оприявненню їх стратегій, залежностей, слабкостей у способах співіснування з темрявою в часи тотальної невідомості й присвячено виставку», - зазначено в описі виставки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies