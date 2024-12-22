Що почитати: 11 різдвяних книжок

У зимові вечори, коли за вікном сніг, а дім пахне імбиром і корицею, читання набуває особливого шарму. Щороку українські видавництва радують нас різдвяними історіями, які зігрівають серце й дарують святковий настрій. Ми зібрали 11 новинок — від класики до сучасних сюжетів, щоб зробити ваші зимові дні теплішими та затишнішими. Нехай ці історії стануть приємними супутниками цієї зими.

«Це Різдво». Емма Гезерінґтон

«Видавництво Старого Лева»

Фото: yakaboo.ua

Зворушлива історія про другий шанс, різдвяну магію та диво, що приходить у найнесподіваніший момент.

Роуз колись обожнювала свята, але тепер намагається втекти від болючих спогадів у тишу та спокій. Вона орендує котедж серед зимових пейзажів Донегалу, аби провести ці дні на самоті зі своїм вірним псом Джорджем. Чарлі, зранений душевними втратами, вперше планує зустріти Різдво наодинці. Для нього свята більше не радість, а лише привід сховатися від усього світу. Разом із собакою Максом він теж вирушає до Донегалу, аби усамітнитися в маленькому будиночку біля моря.

Однак доля має інші плани: котедж виявляється заброньованим двічі і незнайомці опиняються під одним дахом. Неприємне непорозуміння стає початком несподіваного сусідства. Кожен із цих двох привіз із собою біль і причини для втечі, але затишок котеджу, засніжені пейзажі й теплі вечори біля каміна поступово розтоплюють кригу в серцях. Можливо, саме ця несподівана зустріч стане для них початком нового щасливого життя?

«Любовні листи на Різдво». Сью Муркрофт

«Видавництво Старого Лева»

Фото: book-ye.com.ua

Тепла та зворушлива різдвяна історія про любов, родину й силу зцілення, яка залишає по собі відчуття затишку та надії.

У мальовничому селищі на узбережжі Норфолка час ніби зупинився. Медді Крейсі намагається жити далі після загадкового зникнення чоловіка шість років тому. Її будні сповнені турбот про маленьку доньку Лайлу та бабусю Руті. Але спокійне життя змінюється, коли в селищі з’являється загадковий незнайомець Раф зі жменею давніх любовних листів. Та коли Медді починає відкривати своє серце для нового почуття, минуле нагадує про себе — вона отримує таємниче повідомлення від чоловіка, якого вважала назавжди втраченим.

Зимові пейзажі, родинні таємниці, дві паралельні історії кохання та роздуми про вірність і прощення — усе це створює чарівну атмосферу, яка зачаровує і повертає віру в дива.

«Різдво Еркюля Пуаро». Агата Крісті

Видавництво «КСД»

Фото: balka-book.com

Класика детективного жанру від Агати Крісті. Зимова історія для тих, хто любить несподівані розв'язки, сімейні драми й загадкові злочини.

Симеон Лі, деспотичний і багатий голова родини, збирає синів разом із їхніми родинами у своєму маєтку. Однак його справжній намір не має нічого спільного зі святковою теплотою: він планує оголосити про радикальні зміни у заповіті. Атмосфера в домі накалена, а кожна розмова є черговою іскрою для конфліктів. Кульмінацією стає оглушливий гуркіт меблів і крик, що розноситься будинком. Господаря знаходять мертвим у зачиненому кабінеті. Різдвяне святкування перетворюється на сцену злочину, де кожен член родини під підозрою.

На щастя, поруч перебуває Еркюль Пуаро, який погоджується розплутати цей клубок таємниць, образ і прихованих мотивів. У кожного з родичів є причини ненавидіти Симеона, але хто з них зважився перетворити ненависть на злочин?

«Якби ж Різдво було щодня». Міллі Джонсон

Видавництво «Книголав»

Фото: bukva.ua

Атмосферна історія про кохання, сповнена гумору, тепла й духу Різдва.

Шестеро абсолютно різних людей через негоду опиняються в затишному, але ізольованому готелі, де кожному з них доведеться по-новому подивитися на життя. Мері давно закохана у свого шефа Джека, який сприймає її лише як надійну помічницю. Однак несподівана ізоляція відкриває для них можливість переосмислити стосунки. Брідж і Люк, колись були по-справжньому щасливі у подружжі, але тепер не можуть приховати взаємної неприязні. Їхня зустріч для завершення розлучення затягується через негоду, змушуючи їх повернутися до спогадів і, можливо, зрозуміти свої справжні почуття. Чарлі та Робін, молода пара, яка мріяла про особливе Різдво, стикаються з непередбачуваними обставинами, що руйнують їхні плани, але дарують шанс побачити стосунки під іншим кутом.

«Різдвяні кружляння». Крістіна Лорен

Видавництво «Vivat»

Фото: yakaboo.ua

Зворушлива історія про кохання, пошук щастя та віру в те, що чудеса трапляються.

Мейлін Джонс переживає непростий період. Вона живе з батьками, ненавидить роботу, а її романтичні стосунки — це суцільний хаос. Найгірше те, що цього року її родина востаннє святкує Різдво в улюбленій зимовій хижці у штаті Юта, адже сім'я змушена продати її через фінансові труднощі. Для Мей це кінець епохи, і вона відчуває безвихідь.

На зворотному шляху додому дівчина звертається до Всесвіту із проханням: «Будь ласка, покажи мені, що зробить мене щасливою». Та замість відповіді стається автокатастрофа. Наступне, що вона пам’ятає, — це знов початок подорожі, і вона летить літаком до Юти. Мей опиняється в часовій петлі, що змушує її переживати одне й те саме Різдво. З кожним повтором дівчина стикається з новими несподіваними ситуаціями, поступово розуміючи, що це може бути шанс змінити життя.

«Різдвяні канікули». Вільям Сомерсет Моем

Видавництво «Книголав»

Фото: knigolove.ua

Затишний Париж, блискучі вулиці та атмосферний дух Різдва стають тлом для історії про кохання, втрату і непростий шлях дорослішання.

Молодий англієць Чарлі Мейсон — вихований, вродливий і сповнений життєвої легкості юнак — отримує від батька незабутній подарунок: різдвяні канікули у Парижі. Але те, що починалося як розвага, перетворюється на болісне зіткнення з реальністю, яка назавжди змінить світогляд героя. У Парижі Чарлі зустрічається зі своїм другом Саймоном Фенімором — збіднілим журналістом та палким прихильником комунізму, який відмовляється від людських прив’язаностей задля ідеї революції. Він знайомить Чарлі з Лідією — жінкою, яка спокутує провину свого коханого через особисті приниження. Лідія — символ зламаного світу: революція забрала у неї дім, родину та спокій. Її доля розриває юнацький ідеалізм Чарлі та відкриває йому очі на трагедії, що ховаються за розкошами вітрин і святковими вогнями.

Книга Моема поєднує глибоке психологічне проникнення у людську природу з гострою соціальною критикою, оголюючи протиріччя суспільства, в якому співіснують блиск і злидні, надія і відчай.

Збірка «Різдвяна класика»

Видавництво «Vivat»

Фото: book-ye.com.ua

Справжній скарб української святкової прози — 60 творів від класиків до сучасних авторів, які стають містком між поколіннями та дарують читачам радість, затишок і відчуття дива.

У цій збірці оживає магія найсвітлішого зимового свята, яке століттями об’єднує родини. Різдво постає тут у різних проявах: від побожних і символічних до світських і навіть фантасмагоричних сюжетів. Усі тексти переплетені нитками народних звичаїв, сімейних традицій, філософських роздумів та яскравих художніх образів. Різноманітна жанрова палітра дозволяє поринути в атмосферу подій Диканьки, морозного Києва, засніженого Львова й багатьох інших куточків України. У кожній місцевості відчувається унікальність традицій, вірувань і обрядів.

Упорядниця збірки літературознавиця Ярина Цимбал ретельно відібрала твори, щоб кожен зміг знайти свою особливу різдвяну історію. Передмова літературознавця Богдана Тихолоза допоможе зануритися у світ класичних і сучасних інтерпретацій Різдва як символу вічної перемоги світла над темрявою. Особливо варто відзначити вишукане поліграфічне оформлення: кольоровий зріз і чарівні ілюстрації Лади Касьяненко додають книзі неповторного шарму, роблячи її ідеальним різдвяним подарунком.

Серед авторів: Олена Пчілка, Панас Мирний, Михайло Косач, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Осип Маковей, Михайло Грушевський, Любко Дереш, Марина Гримич, Петро Франко, Модест Левицький, Ганна Осадко, Тарас Прохасько, Гнат Хоткевич, Надійка Гербіш, Юрій Андрухович, Лариса Денисенко, Микола Гоголь, Михайло Івченко та інші.

«Містичне Різдво». Юрій Грузін

Видавництво «Фабула»

Фото: book-ye.com.ua

Похмурі та загадкові історії, де сила духу та дрібка різдвяної магії допомагають здолати нечисть, перемогти страхи й віднайти світло у найтемнішу пору року.

У ніч перед Різдвом світ змінюється — межа між реальним і магічним тоншає, даючи волю дивам, чарують і лякають. Кожна локація у цій збірці особлива: альтернативна Буковина XIX століття, де алхіміки продають дивні маски до Різдва; портове валлійське містечко, де дівчинка пливе човном у пошуках зниклого батька; загадкова книгарня з моторошними гостями; непривітна Гренландія та невизначені футуристичні простори. В усіх цих місцях героям історій доводиться зустрітися зі страхіттями в образах потвор, духів і тіней, а іноді й зі власними примарами – аби віднайти віру в добро, дружбу та кохання.

Оповідання захоплюють атмосферою темного фентезі та містики, де кожна деталь працює на створення загального настрою: тут і моторошний зимовий пейзаж, і холодний подих вітру, і чарівні описи, що занурюють у світ непізнаного. Книга нагадує подорож лабіринтом, де з-за кожного повороту визирає щось дивовижне й незвідане. Натомість тонка нитка надії та магії з’єднує всі ці історії, і врешті приводить до висновку: щоб подолати темряву, інколи достатньо віри, відваги й краплі різдвяного дива.

Збірка «Не чіпай, то на свята!»

Видавництво «Фабула»

Фото: ridmi.com.ua

Збірка з дванадцяти оповідань відкриває зимові свята у реаліях, знайомих кожному українцю. Тут немає ідеалізованих образів – лише історії про звичайних людей у складних обставинах, які попри все знаходять місце для надії, тепла та віри в дива.

Ці оповідання проведуть вас через цикл зимових свят від Андрія до Маланки. Ви дізнаєтеся про невдале побачення з найгіршим Миколаєм, створення нової родини перед Різдвом, несподіваний приїзд родички з Канади, п’яні пригоди письменника і чесні оповіді про військових та їхні родини. Передсвяткова метушня, теплі традиції, болючі втрати й оголене людське життя переплітаються на сторінках, створюючи атмосферу, наповнену одночасно радістю та гіркотою.

Серед авторів збірки — Слава Світова, Bandy Sholtes, Юлія Мак, Наталія Довгопол, Дмитро Безверхній, Марина Єщенко, Олексій Декань, Ярослава Литвин, Максим Беспалов, Оксана Вєліт, Федір Рудий і Василь Карп’юк.

«Різдво у Гоґвортсі. Велике ілюстроване видання». Дж. К. Ролінґ

Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»

Фото: bookclub.ua

Чарівна ілюстрована історія першого зимового свята Гаррі Поттера у Гоґвортсі дарує відчуття тепла, затишку й магії.

У дванадцятому розділі «Гаррі Поттера і філософського каменя» Джоан Ролінґ переносить нас до Великої зали, прикрашеної розкішними ялинками й сяючими гірляндами, до Ґрифіндорської вітальні з вогнем у каміні, а також у чарівну атмосферу різдвяного ранку, сповненого подарунків і приємних несподіванок. Саме тут Гаррі вперше відчуває справжню радість свята, коли дружба і маленькі дива дарують йому незабутні враження.

Видання прикрашене надзвичайними ілюстраціями художниці Цзиї Ґао, які дарують тексту нове життя та дозволяють побачити улюблені моменти крізь призму яскравих образів.

«Кутя-челендж та інші різдвяні оповідання»

«Видавництво Старого Лева»

Фото: nashformat.ua

Зворушливий і теплий калейдоскоп із сімнадцяти історій про українських підлітків, які зустрічають Різдво у викликах сучасності.

Герої та героїні цих оповідань знаходять власний шлях до святкового світла. Хтось береже традиції в чужій країні, хтось відважно колядує в окупованому Криму, а хтось вчиться жити далі після важкої втрати. Навіть у найтемніші часи любов, підтримка й віра стають тими силами, що допомагають творити дива. Кожне оповідання – це нагадування, що Різдво живе у серцях. Це час людяності, єдності та стійкості, а також історії про силу родинних і дружніх зв’язків, які тримають нас, коли все інше здається примарним.

Серед авторів збірки: Галина Листвак, Ольга Ренн, Андрій Бачинський, Катерина Єгорушкіна, Сергій Товстенко, Галина Кирпа, Ольга Купріян та інші.