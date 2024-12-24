Мінкульт заявив про незаконне будівництво готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) звертає увагу на факт незаконного будівництва готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані – важливого місця паломництва для єврейської громади.
Як підкреслює відомство, «Визначне місце «Могила цадика Нахмана» по вул. Григорія Косинки, 1 у м. Умані Черкаської області (охоронний № 4606-Чк) внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та перебуває під державною охороною. Будь-яке будівництво в її охоронній зоні має здійснюватися виключно з дотриманням норм Закону України «Про охорону культурної спадщини».
МКСК листом від 30 жовтня 2024 року №11/13/1581-24 відмовило Обслуговуючому кооперативу «Діамант Равина» у погодженні проєктної документації на об’єкт будівництва п’ятиповерхового готелю в м. Умані (кадастровий номер земельної ділянки 7110800000:02:005:0990, 7110800000:02:005:0991) у зв’язку із невідповідністю прийнятих архітектурних рішень вимогам у сфері охорони культурної спадщини.
Міністерство наголошує, що зазначені земельні ділянки потрапляють в межі зон охорони державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань» та в межі історико-культурного центру брацлавських хасидів, а також в межі й режими використання історичного ареалу м. Умані (центрально-міський історичний ареал).
Нове будівництво у цих зонах можливе лише у виключних випадках і тільки за проєктами, розробленими на основі історико-містобудівного обґрунтування. В охоронних зонах забороняється будівництво, земляні роботи й впорядження, що порушують засади збереження пам’ятки та традиційного характеру її середовища.
Міністерство заявило, що разом з Черкаською обласною військовою адміністрацією та іншими причетними органами державної влади продовжить вжиття необхідних заходів з метою припинення незаконних робіт в охоронній зоні пам’ятки історії.