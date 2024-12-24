Мінкульт заявив про незаконне будівництво готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані

Місце паломництва внесене до реєстру нерухомих пам’яток України та перебуває під державною охороною.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) звертає увагу на факт незаконного будівництва готелю поблизу могили цадика Нахмана в Умані – важливого місця паломництва для єврейської громади.

Як підкреслює відомство, «Визначне місце «Могила цадика Нахмана» по вул. Григорія Косинки, 1 у м. Умані Черкаської області (охоронний № 4606-Чк) внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та перебуває під державною охороною. Будь-яке будівництво в її охоронній зоні має здійснюватися виключно з дотриманням норм Закону України «Про охорону культурної спадщини».

МКСК листом від 30 жовтня 2024 року №11/13/1581-24 відмовило Обслуговуючому кооперативу «Діамант Равина» у погодженні проєктної документації на об’єкт будівництва п’ятиповерхового готелю в м. Умані (кадастровий номер земельної ділянки 7110800000:02:005:0990, 7110800000:02:005:0991) у зв’язку із невідповідністю прийнятих архітектурних рішень вимогам у сфері охорони культурної спадщини.

Міністерство наголошує, що зазначені земельні ділянки потрапляють в межі зон охорони державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань» та в межі історико-культурного центру брацлавських хасидів, а також в межі й режими використання історичного ареалу м. Умані (центрально-міський історичний ареал).

Нове будівництво у цих зонах можливе лише у виключних випадках і тільки за проєктами, розробленими на основі історико-містобудівного обґрунтування. В охоронних зонах забороняється будівництво, земляні роботи й впорядження, що порушують засади збереження пам’ятки та традиційного характеру її середовища.

Міністерство заявило, що разом з Черкаською обласною військовою адміністрацією та іншими причетними органами державної влади продовжить вжиття необхідних заходів з метою припинення незаконних робіт в охоронній зоні пам’ятки історії.