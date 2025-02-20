​ДСНС попереджає туристів про сильні морози в Карпатах

Також зростає ризик обморожень та лавинної небезпеки.

Найближчим часом у Карпатах будуть сильні морози, до -20°C.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Друзі, якщо плануєте похід у гори, будьте обережні! Мороз міцнішає, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає”, - йдеться у повідомленні.

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