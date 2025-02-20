​ДСНС попереджає туристів про сильні морози в Карпатах

Найближчим часом у Карпатах будуть сильні морози, до -20°C.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Друзі, якщо плануєте похід у гори, будьте обережні! Мороз міцнішає, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає”, - йдеться у повідомленні.
Рятувальники радять туристам:
- одягайтеся багатошарово та захищайте відкриті ділянки шкіри;
- перевіряйте прогноз погоди та стан маршрутів;
- повідомте близьких про свої плани та не вирушайте в гори наодинці;
- обов’язково завантажте мобільний застосунок “Порятунок у горах”.