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​ДСНС попереджає туристів про сильні морози в Карпатах

Також зростає ризик обморожень та лавинної небезпеки.

​ДСНС попереджає туристів про сильні морози в Карпатах
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Найближчим часом у Карпатах будуть сильні морози, до -20°C. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Друзі, якщо плануєте похід у гори, будьте обережні! Мороз міцнішає, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає”, - йдеться у повідомленні.

Support LB.ua

Рятувальники радять туристам:

  • одягайтеся багатошарово та захищайте відкриті ділянки шкіри;
  • перевіряйте прогноз погоди та стан маршрутів;
  • повідомте близьких про свої плани та не вирушайте в гори наодинці;
  • обов’язково завантажте мобільний застосунок “Порятунок у горах”.
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