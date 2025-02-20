У Києві повідомили про підозру переправникам, які організували виїзд нелегалів із країни

У Києві повідомили про підозру двом 27-річним місцевим мешканцям, які організували канал незаконного перетину кордону.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, за 15 000 доларів США вони пропонували чоловікам виїхати з України через Молдову, а вже далі до країн ЄС.

Для цього потрібно було сісти в автобус у Вінниці, який і мав перевести охочих виїхати за кордон. За те, щоб безперешкодно доїхати з Києва до Вінниці, оминаючи блокпости, де у чоловіків перевіряють документи, підозрювані просили ще 500 доларів США.

Фото: Київська міська прокуратура Затримання переправників

Зрештою під час останньої зустрічі фігуранти повідомили, що 15 000 доларів США за перетин кордону потрібно покласти у банківську комірку. Чоловіків затримали. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

У разі доведення вини підозрюваних, їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

Тим часом кількість спроб нелегального перетину кордону за 6 місяців зменшилась майже вдвічі.