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У Києві повідомили про підозру переправникам, які організували виїзд нелегалів із країни

Вартість "послуги" становила 15 000 доларів. 

У Києві повідомили про підозру переправникам, які організували виїзд нелегалів із країни
Затримання переправників
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві повідомили про підозру двом 27-річним місцевим мешканцям, які організували канал незаконного перетину кордону.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, за 15 000 доларів США вони пропонували чоловікам виїхати з України через Молдову, а вже далі до країн ЄС. 

Для цього потрібно було сісти в автобус у Вінниці, який і мав перевести охочих виїхати за кордон. За те, щоб безперешкодно доїхати з Києва до Вінниці, оминаючи блокпости, де у чоловіків перевіряють документи, підозрювані просили ще 500 доларів США.

Затримання переправників
Фото: Київська міська прокуратура
Затримання переправників

Зрештою під час останньої зустрічі фігуранти повідомили, що 15 000 доларів США за перетин кордону потрібно покласти у банківську комірку. Чоловіків затримали. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. 

У разі доведення вини підозрюваних, їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

Тим часом кількість спроб нелегального перетину кордону за 6 місяців зменшилась майже вдвічі.

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