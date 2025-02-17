Двом чоловікам, яких підозрюють у вибуху біля ТЦК та СП на Хмельниччині, загрожує довічне

Один із російських агентів є 17–річним студентом, а інший – місцевим наркозалежним.

Довічне загрожує чоловікам, яких підозрюють у вибуху біля ТЦК та СП на Хмельниччині

Повідомили про підозру двом чоловікам, яких затримали після вибуху у розподільчому центрі ТЦК та СП у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Тоді унаслідок вибуху кур’єр, якого агенти використали "втемну" загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону та в СБУ.

"За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом особам у складі злочинної групи за фактом терористичного акту (ч. 3 ст. 258 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону наслідки вибуху у ТЦК та СП Кам'янець-Подільського

У СБУ уточнили, що одним із російських агентів є 17-річний студент міського коледжу, а також місцевий наркозалежний.

Виконавців затримали упродовж доби після теракту «по гарячих слідах», а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою.

Фото: СБУ Один із затриманих російських агентів

Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора.

За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації – спорядив мобільним телефоном.

Потім студент заклав СВП у схованку та передав геолокацію своєму куратору з фсб. Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту-наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку.

Згодом наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати як свідка, він замовив доставку.

Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами контактів зі спецслужбами РФ, а також знаряддя і компоненти для виготовлення СВП.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.