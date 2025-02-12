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У Хмельницькому ліквідували підпільну фабрику, яка виготовляла 30 000 пачок цигарок на добу

Фабрика працювала у закритому режимі, а на випадок відключення електроенергії виробництво було обладнане автономним живленням.

У Хмельницькому ліквідували підпільну фабрику, яка виготовляла 30 000 пачок цигарок на добу
У Хмельницькому викрили нелегальну тютюнову фабрику
Фото: Нацполіція

У Хмельницькому правоохоронці викрили підпільну фабрику, яка виготовляла 30 000 пачок цигарок на добу.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

"Під час відпрацювання тіньового ринку підакцизної продукції оперативники Департаменту стратегічних розслідувань у співпраці з колегами регіональних УСР у Львівській та Хмельницькій областях спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області Нацполіції задокументували злочинну діяльність групи осіб, які організували діяльність незаконної фабрики, де виготовляли контрафактні тютюнові вироби", – зазначили у Нацполіції.

У нежитловому приміщенні на території Хмельницького ділки облаштували промислову лінію повного циклу – від подрібнення тютюну до пакування готової продукції. Зокрема, фігуранти виготовляли сигарети без фільтру під виглядом відомих торговельних марок.

У Хмельницькому викрили нелегальну тютюнову фабрику
Фото: Офіс генпрокурора
У Хмельницькому викрили нелегальну тютюнову фабрику

Збували готовий "товар" оптовим покупцям через проміжні пункти, куди зловмисники доставляли фальсифікат безпосередньо з "виробництва". 

Організатори нелегального тютюнового бізнесу подбали і про заходи конспірації: фабрика працювала у закритому режимі, готову продукцію  ділки завантажували у вантажні транспортні засоби у спеціально відведених місцях, а на випадок відключення електроенергії виробництво було обладнане автономним живленням. 

Тютюн на нелегальній фабриці
Фото: Офіс генпрокурора
Тютюн на нелегальній фабриці

Тютюн, поліграфію та інші комплектуючі для масового штампування фальсифікованих сигарет "підприємці" завозили на різних автомобілях, постійно змінюючи маршрути підʼїздів до підпільного виробництва.

Правоохоронці провели більше десятка обшуків за місцем розташування виробництва, перевалочних пунктів та у транспортних засобах, які використовувалися для перевезення тютюнових виробів та сировини. За їх результатами  вилучили промислову лінію та спецобладнання для виробництва сигарет, близько 19,5 тонн тютюну, майже 100 000 пачок цигарок різних торговельних марок без марок акцизного податку, поліграфічну продукцію, мобільні телефони та чорнові записи.

Викрили нелегальне виробництво сигарет у Хмельницькому
Фото: Нацполіція
Викрили нелегальне виробництво сигарет у Хмельницькому

На момент появи поліцейських у приміщенні підпільного виробництва цигарок знаходились працівники — мешканці Хмельницької та Запорізької областей, які забезпечували технологічний процес виготовлення фальсифікованого "товару".

Вирішується питання щодо накладення арешту на  вилучене майно, загальна вартість якого перевищує 11 000 000 гривень. Наразі встановлюється повне коло причетних до організації нелегального тютюнового бізнесу осіб із метою притягнення їх до відповідальності.

  • У січні Нацполіція заявила про ліквідацію масштабної підпільної тютюнової фабрики на Буковині.
  • На Дніпропетровщині "прикрили" мережу збуту контрафактних цигарок і вилучили товару на 1,5 млн грн.
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