Верховна Рада схвалила законопроєкт про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Критики законопроєкту вказували на недоцільність добудови реакторів в умовах війни, а також на місце виготовлення обладнання – Росію.

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про закупівлю у Болгарії реакторів для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За проголосували 261 депутатів. З них 190 – "Слуги народу", "Батьківщини" – 15, ексОПЗЖ "Платформа за життя та мир" – 16, "За майбутнє" – 9, "Довіра" – 14, ексОПЗЖ "Відновлення України" – 12, п'ятеро позафракційних.

"Що добре (якщо так можна сказати в цій ситуації) це дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва", – сказав Железняк.

У законопроєкті не вказана сума контракту, але йтися може про $ сотні мільйонів. У парламенті Болгарії раніше дали дозвіл на проведення переговорів про продаж обладнання не менш як за 600 млн євро.

Реактори, які закуповувала Болгарія, виготовлені в Росії. Це було одним із аргументів критиків законопроєкту. Міненерго ж переконувало, що нові атомні блоки необхідні негайно у зв'язку з завданими Росією руйнуваннями. В уряді також казали, що більшість обладнання цих блоків була українського виробництва.

3 і 4 енергоблоки Хмельницької АЕС

Готовність третього енергоблоку становить до 80 %, четвертого – до 30 %. Їхня добудова була заморожена на декілька десятиліть. Після російських масованих атак на енергетику Кабмін вирішив, що доцільно їх добудувати.

Якщо станцію вдасться добудувати, вона стане найпотужнішою в Європі.

Обидва недобудовані блоки потребують реакторів типу ВВЕР-1000, що був розроблений "Росатомом" за часів СРСР.

На сайті Spravdi вказували, що Україна не купуватиме обладнання в "Росатому".

"Україна повністю відмовилася від співпраці з «Росатомом» після початку повномасштабної війни, розірвавши всі угоди з російською стороною в атомній сфері. Натомість ведуться прямі комерційні переговори з болгарським урядом щодо придбання обладнання та реакторів АЕС Belene, яке є власністю державної енергетичної компанії Болгарії («Natsionalna Elektricheska Kompania EAD»). Загалом українська ядерна енергетика та будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС – одні з основних напрямків маніпуляцій та фейків, які «вкидують» в українське медіаполе", – казали Центрі страткомунікацій.

"Наші гроші" з посиланням на інші медіа писали, що вартість реакторів у Болгарії після їх купівлі зросла з $ 600 млн до 1,1 млрд. В "Енергоатомі" звинуватили журналістів у поширенні фейків і сказали, що "маніпулятивні твердження щодо вартості реакторного обладнання АЕС Belene, яке є власністю Уряду Республіки Болгарія, є недоречними, так як комерційні переговори досі тривають. На сьогодні згідно з рішенням болгарського парламенту вартість зазначеного обладнання складає 600 млн доларів США".