​До Києва приїхав заступник глави МЗС Угорщини, яка звинувачує Україну у «наклепницькій кампанії»

До Києва приїхав заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор, передає «Європейська правда» з посиланням на Hirado.

Модьор планує вимагати від влади нашої держави пояснень щодо нібито «наклепницької кампанії» проти Угорщини. Посадовець зсилається на дані угорських спецслужб, відповідно до яких Україна підтримує начебто підтримує цю кампанію.

«Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини», – заявив Модьор у відео, яке оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

Також засутипник Сіярто сказав, що якщо Київ фінансує і підтримує дії задля дискредитації угорського уряду, то це не можна розцінювати інакше, як удар у спину сусідній державі після того, як вона прийшла на допомогу після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Очевидно, що таке грубе зовнішнє втручання у внутрішньополітичні відносини Угорщини не може залишитися без жорсткої відповіді. Мета моєї нинішньої поїздки до Києва – вимагати від українського керівництва пояснень з усього, що відбувається, а у разі відсутності пояснень – описати можливу реакцію Угорщини», – наголосив Модьор.