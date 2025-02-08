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Зеленський увів до складу РНБО Віктора Ляшка

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Зеленський увів до складу РНБО Віктора Ляшка
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Володимир Зеленський зробив зміни у складі Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Про це йдеться в указі №79/2025 від 7 лютого президента України.

“Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю… увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Ляшка Віктора Кириловича - міністра охорони здоров'я України”, - йдеться у документі.

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Цей указ набирає чинності з дня опублікування.

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