Зеленський: РФ збільшує армію на понад 100 000 солдатів

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що що РФ збільшує армію на понад 100 000 солдатів, і усі партнери повинні про це знати.

Глава України зазначив, що обговорив із новим очільником Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне, який приїхав до Києва, підготовку до "Рамштайну" та потреби спільної оборони.

"Зараз ми знаємо – наша розвідка нам доповідає, – що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології", – наголосив президент.

Він додав, що це означає, що Путін готується зовсім не до перемовин та настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти України.

"Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація", – сказав Зеленський.

За його словами, потрібно "разом бачити" загрози і інструменти протидії.

"Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного", – додав глава держави.