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Країни Північної Європи та Балтії підготують бригаду для України

Також ці країни пообіцяли надавати більше підтримки Україні, включно з ППО та боєприпасами.

Країни Північної Європи та Балтії підготують бригаду для України
Українські військові проходять навчання на танку Leopard 1 під наглядом німецьких і датських інструкторів в тренувальний центрі
Фото: EPA/UPG

Вісім країн Північної Європи та Балтії нададуть озброєння та проведуть навчання для української бригади.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів України та держав, котрі фінансуватимуть бригаду – Фінляндії, Латвії, Литви, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії та Швеції. 

Також у документі вказано, що для досягнення справедливого і міцного миру Україна і Європа мають брати участь у будь-яких майбутніх переговорах. 

“Україні треба дати сильні гарантії безпеки. І Європі потрібно продемонструвати своє лідерство”, - йдеться у заяві. 

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Країни-підписанти заяви пообіцяли надавати більше підтримки Україні, включно з ППО та боєприпасами, та більше інвестувати в ОПК України.

Крім того, країни Північної Європи та Балтії запевнили, що будуть продовжувати максимально тиснути на Росію, в тому числі через санкції та заходи проти тіньового флоту для стримування Росії та її мілітарної машини. 

“Ми підкреслюємо, що справедливий і міцний мир неможливий без відповідальність за міжнародні злочини Росії”, - наголосили у документі.

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