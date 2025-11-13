Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Канада суттєво скоротить видачу віз для тимчасового проживання

Майже на 50% менше людей зможуть сподіватися отримати канадське резидентство.

Фото: ЕРА/UPG

Уряд Канади визначився з кількістю мігрантів, яким у 2026 році зможе надати візу для тимчасового проживання.

Як пише CBC, порівняно з 2025 роком, цей показник зменшиться одразу на 43%. Лише 385 тисяч осіб можуть сподіватися на отримання статусу тимчасового резидентства.

Минулоріч у Канаді анонсували, що понад пів мільйона мігрантів зможуть легалізуватися в країні у 2026-ому - проте цей план було переглянуто і суттєво скорочено.

Надалі уряд продовжуватиме приймати все менше і менше мігрантів. Це пов'язано з тим, що країна після пандемії 2020-2021 років відчувала дефіцит робочої сили і надмірно активно залучала мігрантів, через що населення різко зросло на понад 1 мільйон людей.
