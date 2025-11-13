Парламент Пакистану може надати начальнику армії країни довічний юридичний імунітет

Нижня палата парламенту схвалила поправку до конституції, який розширює контроль Асіма Муніра над військовими гілками влади.

Парламент Пакистану готовий надати довічний імунітет фельдмаршалу Асіму Муніру, що ще більше зміцнить контроль військових над владою в ядерній країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нижня палата парламенту схвалила законопроект про поправку до конституції, який розширює контроль Муніра над військовими гілками влади. Він також надає прем'єр-міністру повноваження призначати або звільняти суддів вищого суду та створює новий Федеральний конституційний суд, що вважається суттєвим обмеженням повноважень судової влади.

Муніра вважають найвпливовішим лідером країни, а армія Пакистану має останнє слово з критично важливих питань: від зовнішньої до внутрішньої політики та економіки. Вплив військових зріс в останні роки, особливо після короткочасного конфлікту з Індією в травні, який призвів до підвищення Муніра з чотиризіркового генерала до другого в історії країни фельдмаршала.

За словами опозиційних партій та аналітиків, ці зміни, ймовірно, підірвуть цивільну владу в південноазіатській країні, якою військові правили приблизно половину часу з моменту здобуття нею незалежності в 1947 році.

Зі свого боку прем'єр-міністр заявив, що цей крок зміцнить національну єдність на тлі протестів опозиційних партій, очолюваних ув'язненим колишнім прем'єр-міністром Імраном Ханом, які пообіцяли скасувати зміни, коли прийдуть до влади. Законопроєкт внесуть на затвердження до верхньої палати у четвер.

Мунір очолив зусилля щодо покращення відносин Пакистану зі США, а президент Дональд Трамп нещодавно назвав його своїм “улюбленим фельдмаршалом”.

Пакистанські лідери неодноразово хвалили Трампа за його роль під час конфлікту з Індією у травні, приписуючи йому посередництво в укладенні перемир'я між ядерними сусідами. Індія послідовно заперечувала, що США допомогли забезпечити перемир'я, тоді як Ісламабад висунув Трампа на Нобелівську премію миру.

Відносини Пакистану зі США у сфері безпеки коливалися від періодів тісної співпраці до прохолодних зв'язків. Тим часом США протягом кількох адміністрацій культивували Індію як регіонального партнера та оплот проти більш наполегливішого Китаю.